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"Рольф" пообещал выполнить обязательства перед клиентами

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Автодилер "Рольф", в отношении основателя которого Сергея Петрова возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей, а топ-менеджер Анатолий Кайро помещен под домашний арест, заявил, что работает в штатном режиме и продолжит выполнять обязательства перед клиентами.

"Компания "Рольф" информирует вас о том, что информация, распространившаяся в СМИ, не связана с текущей работой компании. Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в воскресенье на его сайте.

В компании выразили уверенность, что "текущая ситуация будет разрешена в самое ближайшее время в пользу компании", и подчеркнули, что ведут свой бизнес "честно, открыто, соблюдая все законы РФ".

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Автодилер призвал своих клиентов не волноваться, отметив, что "Рольф" является финансово стабильной компанией, что подтверждается открытой финансовой отчетностью и независимыми рейтингами.

Между тем, накануне президент России Владимир Путин заявил журналистам в Осаке, что не знает об уголовном деле в отношении основателя "Рольфа" Сергей Петрова, но запросит всю необходимую информацию.

28 июня СКР распространил заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Петрова и ряда руководителей группы компаний "Рольф" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. В заявлении СКР сказано, что речь идет о незаконном перечислении на счета кипрской компании средств "Рольфа", которые через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.

Петров отрицает свою причастность к выводу денег из компании. Он в настоящее время находится за рубежом и пока не планирует возвращаться в Россию.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб, чистая прибыль 6,25 млрд руб.

Рольф Сергей Петров Анатолий Кайро

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