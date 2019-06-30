Основатель "Рольфа" заявил СМИ, что его прослушивали спецслужбы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Основатель и председатель совета директоров группы компаний "Рольф" Сергей Петров предполагает, что претензии к его бизнесу появились у правоохранительных органов несколько лет назад после появления данных "прослушки" о том, что он якобы выводит деньги за рубеж.

"Политическая составляющая, конечно, есть. На суде предъявили бумагу, в которой старший лейтенант ФСБ пишет, что Петров неоднократно говорил (якобы, это в прослушках есть), что выводит то ли незаконно, то ли большие суммы - сейчас не помню - из России. Это было записано в 2015-2016 годах. (...) Они не могут себе представить, что я имел в виду дивиденды, что просто дальше инвестировать в России не собираюсь, я увожу деньги за границу, потому что нету здесь никакого бизнеса! Тот же самый способ мышления: "Да вот же он сам говорит! Это же преступник, выводит деньги", - заявил он в интервью "Новой газете".

Политика, пояснил Петров, "в том, что оппозиционных деятелей всех "пишут", а я беседую то с Гудковым, то с кем-то еще": "И я несколько раз говорил, что больше инвестировать в России не хочу, потому что здесь беспредел правоохранителей, и я вывожу деньги". И, по словам Петрова, он понимает, "что решил человек с полицейской системой мышления". "А объясниться негде - они же все делают втихаря", - добавил он.

А дальше, продолжил бизнесмен, "причина и политическая, и, такая, полуполитическая, а не рейдерская: доложив что-то начальству по поводу прослушки, дальше уже не объяснишь, почему нет результатов, дальше цепляют, за что попало". "Полуполитическая, потому что формально не было приказа сверху разорять фирму. Дело в том, что какой-то чин, получив информацию от своих подчиненных, начинает их напрягать: "Вы что, не можете...", - объяснил Петров.

Что касается версии о рейдерском захвате, то, по его мнению, "это может быть захват, но маловероятно".

"Это бизнес очень сложный, его, скорее, только разрушить можно, они не смогут им управлять. Фактически, вы управляете бизнесом производителя, и когда вы совершаете рейдерский захват, то должны прийти к "Тойоте", "Мерседесу" и сказать: "Теперь я хозяин". И получите ответ: "Пошел вон". Они имеют право отозвать контракт. Это крупные компании, они не работают с рейдерами, они даже не работают с банками, которые получили в залоги центры "Тойоты", "Мерседеса", - они просто отказываются от контракта и строят новые помещения", - пояснил предприниматель.

Петров ранее был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов от партии "Справедливая Россия", входил в состав комитета Госдумы по бюджету и налогам, избирался от Оренбургской области. СМИ неоднократно сообщали, что он является спонсором политической оппозиции в РФ. В частности, накануне обысков в "Рольфе" появилась публикация, что основатель компании якобы имеет отношение к финансированию основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

В интервью "Новой газете" Петров подтвердил, что поддерживал оппозицию, когда занимался политикой, и даже в декабре 2011 года был на митинге в Москве на Болотной площади ("Я там был, мог бы выступить, но я не такой харизматичный оратор"), но подчеркнул, что теперь живет за границей и политикой больше не занимается.

"Когда я занимался политикой, тогда помогал и Навальному, и всем, кто сопротивляется. (...) В прошедшем - да, в настоящем - нет. (...) Я уже ушел из политики, у меня бизнес. Отвечаю официально: я ничего не финансирую", - сказал предприниматель.

Он пояснил, что перестал финансировать нуждающееся в этом гражданское общество в РФ, потому что "гражданское общество, нуждаясь, не может защитить бизнес в России, который будет его финансировать". "Оно не может меня защитить. (...) Я финансировал, оно не имело возможности, стало хуже. Оно не умеет соединяться", - посетовал Петров.

Он сообщил, что уже давно находится за границей: "Я давно за границей. (...) Сначала был все дольше и дольше, а потом... Меня и без этого случая туда (в Москву) не тянет". Хотя, по его словам, его бизнес остается в России, и до этого уголовного дела нельзя было сказать, что он эмигрировал: "Так нельзя было сказать до этого дела. Уголовное дело - долгий процесс в России".

Петров назвал уголовное дело "Рольфа" "пустым" и выразил надежду на общественный резонанс вокруг него. "Я считаю, что оно пустое. Рассосется или нет - это вопрос от того, сумеем ли мы сейчас оказать такое же давление, как журналисты по делу о подброшенных (Ивану Голунову) наркотиках", - заявил бизнесмен, посоветовав Следственному комитету "прийти и задать вопросы, прежде чем батальоны присылать".

Дело "Рольфа"

28 июня СКР распространил заявление о возбуждении уголовного дела в отношении основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей группы компаний "Рольф" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. В заявлении СКР сказано, что речь идет о незаконном перечислении на счета кипрской компании средств "Рольфа", которые через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.

Петров отрицает свою причастность к выводу денег из компании. Он в настоящее время находится за рубежом и пока не планирует возвращаться в Россию.

Накануне президент России Владимир Путин заявил журналистам в Осаке, что не знает об уголовном деле в отношении основателя "Рольфа", но запросит всю необходимую информацию.