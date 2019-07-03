Минпромторг подписал СПИКи с несколькими автоконцернами

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подписал специнвестконтракты с немецким автоконцерном Volkswagen, ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ", калининградским "Автотором" и немецким BMW, французским автоконцерном Peugeot-Citroen, японским автопроизводителем Toyota и шведским производителем грузовых автомобилей Volvo Trucks.

Как говорится в сообщении министерства, "подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем".

Подробностей, в том числе объемов инвестиций и локализуемых технологий и компонентов по подписанным СПИКам в Минпромторге при этом не приводят - лишь указывают, что их реализация "будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов".

"Заключившие СПИКи производители берут на себя обязательства по углублению локализации уже хорошо зарекомендовавших себя автомобилей, а также расширению их модельного ряда. Реализация проектов предполагает осуществление поставок продукции не только на внутренний, но и на экспортные рынки, а также проведение НИОКР на территории РФ. В результате реализации проектов будет создано свыше 1400 высокотехнологичных рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит более 523 млрд руб. налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин", - отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечают в Минпромторге, российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" планирует реализовать проект "по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей". Ранее сообщалось, что компания намерена локализовать производство двигателей, в том числе мехобработку шатунно-поршневой группы, коленчатого вала, головки блока цилиндров, блока цилиндров. Кроме того, предусматривается использование заготовок коленчатого вала, блока цилиндров, головки блока российского производства. Также планируется локализация коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем.

Ранее в июне сообщалось, что межведомственная комиссия по специнвестконтрактам одобрила заявки на СПИКи от VW, "GM-АвтоВАЗ", "Автотора", Volvo и Peugeot-Citroen. "В отношении поддержанных проектов планируется применять стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки. Говоря о локализации производства, мы подразумеваем изготовление всех ключевых компонентов транспортных средств, включая двигатель, коробку передач, электронные блоки управления, элементы кузова, рамы, шасси, деталей экстерьера и интерьера, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на территории России", - говорил Мантуров.

В министерстве указывали, что в рамках проекта "Автотора" "инвестор планирует создать почти тысячу новых рабочих мест". Других подробностей при этом не приводилось. При этом сообщалось, что BMW продолжит работать на мощностях "Автотора" в течение 2 лет в рамках СПИКа. "То есть, в течение двух лет у BMW есть, так скажем, переходный период, когда они имеют возможность приступить к строительству завода", - говорил Алиханов. В самом BMW подчеркивали ранее, что в рамках переговоров рассматриваются несколько вариантов развития производства концерна в РФ. В частности, это может быть как расширение производства непосредственно на мощностях "Автотора", строительство собственного завода BMW в Калининградской области, а также строительство отдельного предприятия, управление которым будет осуществляться "Автотором".

СПИК ООО "ПСМА Рус" предусматривает "производство двигателя с большим экспортным потенциалом". "По итогам реализации проекта совокупная доля экспортных поставок в выручке компании может составить порядка 12%", - заявляли в Минпромторге.

"В рамках проекта ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ" планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva. А по проекту "Вольво" инвестор локализует производство грузовых автомобилей", - говорилось в сообщении министерства.