Торги в России в среду открылись снижением индексов на 0,2%

Доллар подорожал до 63,37 рубля

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок начал торги в среду снижением котировок большинства "голубых фишек" вслед за снижением фондовых площадок Азии и на фоне слабой нефти.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2805,47 пункта, индекс РТС также снизился на 0,2%, до 1395,79 пункта. Цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар прибавил пять копеек, до 63,37 рубля.

Ранее в среду стало известно, что индекс PMI сферы услуг России в июне опустился до 49,7 пункта с 52 пунктов в мае, оказавшись ниже критической отметки 50 пунктов впервые с января 2016 года, по данным IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг, в июне также оказался ниже критической отметки и составил 49,2 пункта, опустившись с 51,5 пункта в мае.

Подешевели рублевые акции "Ростелекома" (-2,4% и -3,3% "префы"; дивиденды составляют 2,5 рубля на акцию каждого типа), "РусАла" (-0,6%), "Норникеля" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "Газпрома" (-0,"Интер РАО" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), ВТБ (-0,3%).

Подросли котировки ПАО "Полюс" (+1,3%), АФК "Система" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%).

Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).

Негативное влияние на рынки продолжает оказывать нерешенность торговых вопросов между США и Китаем. Кроме того, Вашингтон может расширить список подпадающих под импортные пошлины товаров, которые поставляются из Европейского союза. Офис торгового представителя США опубликовал для общественного обсуждения дополнительный список товаров из ЕС, которые могут быть обложены пошлинами в ответ на субсидирование Airbus. Их стоимость оценивается примерно в $4 млрд.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что снижение процентных ставок американским центробанком необходимо только в том случае, если будет поступать больше негативных экономических данных. Она отметила, что хотя она по-прежнему ожидает сохранения хороших показателей экономического роста в стране в этом году, однако сейчас она видит "некоторый шанс" ухудшения, который потребует сокращения ставок.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 1%) и слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) - оптимизм после встречи лидеров США и Китая на минувших выходных сменился неуверенностью в отношении того, что торговое соглашение между двумя странами будет заключено в ближайшем будущем.

Отсутствие конкретных деталей и жесткие позиции обеих сторон делают вероятность заключения торговой сделки лишь немногим более высокой, чем до встречи руководителей США и КНР, полагают эксперты.

Нефть утром в среду слабо дорожала после обвала, который произошел во вторник накануне из-за обеспокоенности замедлением роста глобальной экономики. Сентябрьские фьючерсы на Brent к 10:01 по Москве торговались в Лондоне на уровне $62,51 за баррель (+0,2% к закрытию вторника, за предыдущую сессию контракты подешевели на 4,1%), августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,3%, до $56,4 за баррель (-4,8% накануне).

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 5 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 387 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей. Данные Минэнерго США будут обнародованы позднее в среду.

Мнения аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в начале торгов возможно продолжение консолидации немногим ниже уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Трейдеры на глобальных рынках вновь отдают предпочтение "защитным" активам (казначейским облигациям США и драгметаллам), что может быть связано не столько с неуверенностью в перспективах рынка акций, сколько с предстоящим перерывом в торгах на биржах США по случаю Дня независимости (4 июля). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение доллара на фоне восстановления спроса на защитные активы, считает эксперт.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев, оптимизм финансовых рынков от возобновления переговоров между США и Китаем отыгран, и на передний план снова вырываются тревожные экономические сигналы, указывающие на усиливающиеся риски для мировой экономики. Это препятствует устойчивым покупкам на глобальных фондовых площадках, которые получили дополнительную порцию негатива на сообщениях о намерении Вашингтона ввести дополнительные пошлины на импорт из Евросоюза. Масштабы угрозы небольшие, но новость послужила напоминанием инвесторам о приверженности президента США Дональда Трампа протекционистской политике.

Несмотря на продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев, рынок нефти не показал позитивной реакции на вердикт производителей. Скорее, сработала схема "покупай на слухах, продавай на фактах", хотя особенно активных покупок в преддверии заседания и не наблюдалось. Основная причина кроется в опасениях снижения мирового спроса в условиях не утихающего роста активности сланцевых компаний США. Теперь для нефти Brent под угрозой находится уровень поддержки $62 за баррель.

Просадка нефти может оказать давление на российский рынок, если Brent не перейдет к уверенному восстановлению. На фоне отсутствия идей на внутреннем рынке, отечественные индексы в ближайшей перспективе будут ориентироваться на общее отношение к риску, интерес к которому проявляется, но остается нестабильным. Поэтому новые попытки снижения зарубежных индексов могут подтолкнуть российские акции к выборочной коррекции в условиях перекупленности, считает Тимофеев.

Аналитик Промсвязьбанка (Михаил Поддубский также отмечает, что оптимизм после саммита G20 постепенно исчерпывает себя. Несмотря на отсутствие эскалации в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира, идея постепенного замедления темпов роста мировой экономики по-прежнему остается актуальной. В ответ на это инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от центральных банков, что способствует дальнейшему снижению доходностей на долговых рынках. Накануне доходность 10-летних US Treasuries обновила минимум с ноября 2016 года, опустившись в район 1,95%. Во многих странах Европы доходности и вовсе на исторических минимумах (например, доходность 10-летних бумаг Германии опустилась до минус 0,37%). Лидеры ЕС во вторник номинировали главу МВФ Кристину Лагард на пост главы Европейского Центрального банка (срок полномочий Марио Драги завершается в конце октября), и данная кандидатура также в глазах инвесторов увеличивает вероятность продолжения мягкой монетарной политики.

Заметный откат нефтяных котировок пока затрудняет дальнейший рост российского рынка, в среду в базовом сценарии ожидается коррекция индекса МосБиржи в район 2780 пунктов. Цены на нефть марки Brent в рублевом выражении вновь опустились ниже отметки 4000 рублей за баррель, что примерно на 18% ниже максимумов апреля, однако от ощутимой коррекции акции нефтегазового сектора РФ сдерживает близость дивидендных отсечек, отмечает Поддубский.