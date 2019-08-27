Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября

Эксперимент продлится год

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В рамках эксперимента будут маркировать товары с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2201 (воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег). Оператором системы будет ООО "Оператор-ЦРПТ" на безвозмездной основе.

Цель эксперимента - проверить работу системы контроля за оборотом воды и создать условия для защиты интересов ее производителей и потребителей.

Сейчас в России маркируют сигареты, обувь и меховые изделия. В феврале 2019 года Роспотребнадзор предложил маркировать и питьевую воду.

В июле глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов отметил, что питьевая вода является самой подделываемой продукцией в России и в некоторых регионах процент фальсификата достигает 80%.

ЦРПТ является совместным проектом USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). В июне Минпромторг и ЦРПТ заключили государственно-частное партнерство в цифровой маркировке и прослеживании товаров. Инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд рублей за 15 лет. Срок окупаемости проекта - не менее семи лет. Планируется, что система маркировки уже в ближайшем будущем охватит значительную часть товарных потоков в России.