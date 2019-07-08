Курс рубля к доллару и евро ускорил рост вечером в понедельник

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Курс рубля ускорил рост к доллару и евро вечером в понедельник на "Московской бирже" за счет закрытия коротких позиций и возобновления позитивной динамики на рынке нефти.

На 19:00 8 июля доллар стоил 63,52 рубля, это на 28,25 копейки ниже уровня закрытия торгов пятницы. Евро подешевел на 48,25 копейки, до 71,2 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 37,25 копейки - до 66,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил повышение к доллару и евро на вечерних торгах. Его курс корректируется вверх после заметного снижения по итогам пятничных торгов, так как инвесторы ждут новой информации относительно смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками, кроме того, поддержку рублю оказывает возобновление повышения цен на нефть.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что уже на ближайшем заседании регулятора ключевая ставка может быть снижена сразу на 50 базисных пунктов. Действий по смягчению политики рынки ждут и от Европейского центрального банка (ЕЦБ). Также стало известно о выдвижении на пост главы ЕЦБ директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая, судя по ее заявлениям, предпочитает более мягкую денежно-кредитную политику.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и банковском комитете Сената.

Федеральная резервная система подтвердила, что открыта к снижению базовой процентной ставки для стимулирования экономического подъема. Об этом говорится в полугодовом докладе о денежно-кредитной политике, обнародованном Федрезервом в пятницу. Пауэлл будет представлять его перед Конгрессом, однако доклад был подготовлен до публикации июньских данных о безработице в США, оказавшихся более сильными, чем ожидалось. До их публикации трейдеры были уверены в том, что ФРС снизит ставку на заседании в конце июля, и вопрос заключался только в степени снижения. Превысившие прогнозы данные фактически сводят к нулю шансы на то, что ФРС снизит ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) по итогам заседания 30-31 июля, однако скромный рост зарплат и другие данные, указывающие, что крупнейшая в мире экономика теряет импульс роста, все еще могут убедить регулятора снизить ставку на 0,25 п.п., пишет MarketWatch.

Как рассказал "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, на российском финансовом рынке в понедельник наблюдается разнонаправленная ситуация. "С одной стороны, ведущие российские индексы акций в течение дня преимущественно снижались, с другой - мы видим укрепление рубля. Что касается фондового рынка, то индексы опускались в связи с переоценкой перспектив снижения ставок в США после пятничных данных по рынку труда США. Это продолжает оказывать давление на площадки ЕМ, которые, помимо того, реагируют на перестановки в ЦБ Турции. Что касается рубля, то поддержку ему оказывают цены на нефть, находящиеся вблизи $65 за баррель Brent. Нефть дорожает на заявлениях европейских властей, выступающих против выхода Ирана из договоренностей по ядерной программе. Поддержку рублю также оказывает консолидация индекса доллара на достигнутых уровнях после сильного роста в пятницу. На ближайшую перспективу ожидаем снижения активности торгов, так как инвесторы будут ожидать выступления Пауэлла в Конгрессе США и поэтому предпочтут плавно сокращать позиции", - отметил Союнов.

Котировки нефти начали дорожать вечером в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, которая заставляет инвесторов опасаться возможных перебоев с поставками. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве повысилась на 0,4% - до $64,49 за баррель. Фьючерс на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,7% - до $57,91 за баррель.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг Ирана, который в воскресенье официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. Эксперты опасаются, что эскалация напряженности вокруг Ирана создаст проблемы для поставок нефти с Ближнего Востока. Одновременно сохраняются сомнения в том, что глобальный спрос на нефть будет расти, учитывая отсутствие торгового соглашения между США и Китаем, а также сигналы ослабления темпов подъема мировой экономики.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 по московскому времени до 11:30) ЦБ повысил официальный курс доллара на 9 июля на 28,58 копейки, до 63,8699 рубля, и увеличил курс евро на 4,74 копейки, до 71,7067 рубля.

Банк России 8 июля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ 300 млрд рублей (при лимите 300 млрд рублей и предложении 543,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,39% годовых.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 23,41 копейки по отношению к пятнице и составил 63,79461 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 10,96 копейки и составил 63,739 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 905,793 млн, из которых $575,008 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 330,785 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 9,87 копейки по отношению к пятнице, до 71,6489 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 2 копейки и составил 71,5359 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR594,6 млн, из которых EUR150,467 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR444,133 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались на прежнем уровне по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне пятницы - 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 7,84% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 7,99% и 8,06% соответственно.