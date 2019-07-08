Рубль снизился к доллару и евро на страте торгов в понедельник

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль снижается к бивалютной корзине в условиях в условиях ослабления вероятности ослабления политики ФРС США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,9-63,94 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,94 руб./$1 (+13,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,75 руб./EUR1 (+7,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 10,94 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,46 рубля.

Доллар при этом оказался на 35,59 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,32 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов понедельника в условиях негативной динамики валют emerging markets после публикации в пятницу данных по рынку труда США, которые существенно превзошли прогнозы и позволили трейдерам предположить, что ФРС не будет агрессивно снижать ставку.

Число рабочих мест в экономике США в июне 2019 года увеличилось на 224 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Результат превзошел все ожидания: консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics, предусматривал рост числа рабочих мест на 160 тыс. Лучший прогноз для этого показателя находился на уровне 171 тыс.

Согласно данным CME, до публикации июньского отчета по американскому рынку труда трейдеры были уверены в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит ставку на заседании в конце июля, и вопрос заключался только в степени снижения. Превысившие прогнозы данные фактически сводят к нулю шансы на то, что ФРС снизит ставку на 0,5 процентного пункта по итогам заседания 30-31 июля, однако скромный рост зарплат и другие данные, указывающие, что крупнейшая в мире экономика теряет импульс роста, все еще могут убедить регулятора снизить ставку на 0,25 процентного пункта, пишет MarketWatch.

Нефть слегка повышается в понедельник, трейдеры следят за ситуацией вокруг Ирана, который в воскресенье официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%.

Эксперты опасаются, что эскалация напряженности вокруг Ирана создаст проблемы для поставок нефти с Ближнего Востока. В то же время сохраняются сомнения в том, что глобальный спрос на нефть будет расти, учитывая отсутствие торгового соглашения между США и Китаем, а также сигналы ослабления темпов подъема мировой экономики.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,16% - $64,33 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал также на 0,16% - до $57,6 за баррель.

Европейские страны призвали Иран отказаться от решения об отступлении от обязательств, но угроз введения ими санкций в отношении Тегерана пока не поступало. Тем временем госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана и обеспечит его изоляцию в ответ на "расширение ядерной программы".