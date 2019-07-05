ЦБ примет решение о снижении ставки с учетом слабых макроэкономических данных

"Действительно, принципиально важная для нас дискуссия, потому что коммуникационная политика - это не обычная информационная политика по поводу тех или иных решений, это влияние на ожидания. А влияние на ожидания - это инструмент политики, поэтому коммуникационная политика по денежно-кредитным вопросам имеет для нас важнейшее значение, и мы хотим, чтобы рынок понимал логику наших действий, и мы хотим заякорить ожидания рынка, мы не скрываем", - сказала глава ЦБ.

Она напомнила, что участники рынка призывали ЦБ публиковать прогноз по ставке, чтобы дать больше определенности и позволить закладывать ожидания по ставки в различные проекты. По мнению Набиуллиной, такая схема опасна, поскольку в случае отклонений от прогнозов могут возникнуть риски в экономике. Она отметила, что в российской экономике остается большая неопределенность и отклонения от прогнозов возможны.

31 мая глава ВТБ Андрей Костин призвал регулятора публиковать индикативный прогноз по будущим изменениям ключевой ставки.