ЦБ примет решение о снижении ставки с учетом слабых макроэкономических данных
Эльвира Набиуллина объяснила, почему пока не готова публиковать прогноз будущих решений по ставке
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Последние слабые данные по российской экономике заставят Банк России "серьезно подумать" на июльском заседании совета директоров "о траектории снижения ставок" и определить шаг снижения, заявила "России 24" председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
В I квартале 2019 года ВВП России вырос на 0,5%, в мае рост экономики замедлился до 0,2%.
На вопрос, будет ли регулятор публиковать прогноз о ставке, Набиуллина допустила такую возможность, но уточнила, когда это произойдет, для этого "надо правильно выбрать момент". Она отметила, что при этом важно, чтобы рынок не воспринимал прогноз как обязательство ЦБ ему следовать.
"Действительно, принципиально важная для нас дискуссия, потому что коммуникационная политика - это не обычная информационная политика по поводу тех или иных решений, это влияние на ожидания. А влияние на ожидания - это инструмент политики, поэтому коммуникационная политика по денежно-кредитным вопросам имеет для нас важнейшее значение, и мы хотим, чтобы рынок понимал логику наших действий, и мы хотим заякорить ожидания рынка, мы не скрываем", - сказала глава ЦБ.
Она напомнила, что участники рынка призывали ЦБ публиковать прогноз по ставке, чтобы дать больше определенности и позволить закладывать ожидания по ставки в различные проекты. По мнению Набиуллиной, такая схема опасна, поскольку в случае отклонений от прогнозов могут возникнуть риски в экономике. Она отметила, что в российской экономике остается большая неопределенность и отклонения от прогнозов возможны.
31 мая глава ВТБ Андрей Костин призвал регулятора публиковать индикативный прогноз по будущим изменениям ключевой ставки.