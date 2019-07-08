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Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 13 октября

Бизнесмен заявил суду, что его показания доказывают необоснованность предъявленных ему обвинений

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд по ходатайству следствия продлил до 13 октября домашний арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Mайклу Калви, который проходит по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Такое решение принял судья Артур Карпов.

Защита Калви просила освободить, либо отпустить его под залог в 5 миллионов рублей или назначить меру пресечения, связанную с запретом определенных действий. Сам бизнесмен обратил внимание суда на то, что ограничение его свободы мешает фонду эффективно работать.

Также бизнесмен и его адвокаты Дмитрий Клеточкин и Тимофей Гриднев сообщили, что он дал следствию подробные и тщательно подготовленные показания на 16 страницах, в которых объяснил все действия банка "Восточный" и убедительно продемонстрировал необоснованность обвинения.

Адвокаты также обвинили следствие в волоките в связи с тем, что основная экспертиза по делу была назначена только через два месяца после ареста фигурантов, а заключение по ней до сих пор не готово.

Следователь просил продлить меру пресечения Калви, чтобы за эти три месяца следствие успело получить результаты экспертизы, продолжить допросы и изучение изъятых документов и провести "иные следственные действия, направленные на окончание расследования". Если обвиняемый окажется на свободе, он может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства и продолжить заниматься преступной деятельностью, указал следователь суду.

Ранее 8 июля суд продлил на три месяца домашний арест бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву. Ранее сообщалось, что он единственный из обвиняемых дал признательные показания.

9 и 10 июля суд рассмотрит просьбы о продлении ареста остальным фигурантам дела. Это партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль (гражданин Франции) и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову. Всех их задержали и арестовали 15 и 16 февраля. В апреле Калви и Кордичева перевели под домашний арест.

Майкл Калви Baring Vostok Филипп Дельпаль Алексей Кордичев Басманный суд

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