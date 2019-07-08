Калви объяснил следствию необоснованность обвинения

Он считает, что его показания полностью объясняют действия банка "Восточный"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Основатель и старший партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви заявил в суде, что несколько недель назад он дал следствию показания, которые убедительно демонстрируют необоснованность обвинения и объясняют действия банка "Восточный".

Он уточнил, что готовился к даче этих показаний с момента задержания в середине февраля. Он добавил, что намерен помочь следствию "разобраться во всех тонкостях этого дела".

Калви дал показания на 16 листах и подробно описал все сделки и всех участников процесса, рассказал его адвокат Тимофей Гриднев. "Это совершенно иная версия, которую когда-либо представали потерпевшие, и которая существенно уменьшает основания для его подозрения", - считает он.

До этих заявлений следователь в суде отмечал, что следствию необходимо проверить показания бизнесмена.

Басманный суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения Калви. Следователь попросил продлить ему домашний арест на три месяца, как сказал ранее адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.

Калви и еще пять человек проходят по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Все фигуранты дела были задержаны и арестованы в середине февраля. В апреле суд перевел под домашний арест Калви и бывшего председателя правления банка Алексея Кордичева. Сообщалось, что Кордичев единственный из обвиняемых дал признательные показания.

8 июля Басманный суд продлил домашний арест Кордичеву до 13 октября.

9 и 10 июля суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, партнеру фонда Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину и генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову.



Уголовное дело в их отношении возбуждено 13 февраля по жалобе миноритария банка "Восточный" Шерзода Юсупова. В Baring Vostok считают, что предметом расследования стал внутрикорпоративный конфликт. Комиссия по этике Российского союза промышленников и предпринимателей пришла к такому же выводу и рекомендовала Юсупову отозвать заявление из Следственного комитета.