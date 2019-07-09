"Роснефть" снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами "Транснефти"

Вопрос об ограничении приема нефти у "Роснефти" в нефтепроводы задали Дмитрию Пескову

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Роснефти" пришлось снизить добычу на "Юганскнефтегазе" в начале июля из-за сокращения приема нефти в систему нефтепроводов "Транснефти". Об этом сообщил представитель "Роснефти". По его словам, трубопроводы сейчас "забиты большими объемами суррогатной нефти".

В начале июля добыча "Юганскнефтегаза" снизилась с 180 000-190 000 тонн в сутки до 110 000- 111 000 тонн в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики. По его словам, с 5-6 июля добыча начала увеличиваться, и к 7 июня достигла 158 000 тонн в сутки.

"Транснефть" пока не комментировала это заявление.

8 июля пресс-служба "Транснефти" обвинила "Роснефть" в том, что своими публичными и непубличными заявлениями, в том числе о загрязнении в нефтепроводе "Дружба", компания формирует негативные представления о российской нефти на международном рынке. "В этой придуманной новой "большой игре", по-нашему мнению, "Роснефть" фактически солидаризировалась с Deutsche Welle и Reuters, объявленным ей самой "подразделением заинтересованных иностранных спецслужб"" в тиражировании "слухов", если они несут негативный подтекст о поставках нефти из России, говорилось в заявлении "Транснефти".

В госмонополии обратили внимание, как пресс-служба "Роснефти" освещала поездку Игоря Сечина в Германию в начале июля и как компания хвалила себя за предотвращенный ущерб оборудованию и окружающей среде от загрязненной нефти. "Транснефть" напомнила, что закон о магистральных трубопроводах и контролю за качеством нефти в них до сих пор не принят из-за позиции "Роснефти" и ФАС. Также компания указала, что в конце апреля, когда масштаб загрязнения еще не был установлен, "Роснефть" слала письма руководству страны и требовала компенсаций, не подтверждая убыток какими-либо документами.

В "Роснефти" на это ответили, что "субъективная оценка" "Транснефти" вызывает в компании сожаление. "Мы полагали, что сохранение рынков, восстановление поставок качественного сырья потребителям в Западной Европе -наша общая задача. Недоумение вызывает неадекватное отношение наших коллег к усилению контроля за качеством сырья в системе транспортировки нефти, что является, на наш взгляд, краеугольным камнем для сохранения наших позиций на рынках и восстановления репутации России как надежного поставщика", - говорится в заявлении "Роснефти". Компания выразила желание увидеть публичный план мероприятий по исключению будущих махинаций с сырьем в системе магистральных трубопроводов.

9 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что спор между двумя компаниями является чисто корпоративным вопросом и президент страны не в курсе их отношений. Ему задали вопрос об ограничении приема продукции "Транснефтью" у "Роснефти" "на фоне публичной ссоры между компаниями".