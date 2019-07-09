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Кудрин не увидел "пузыря" в потребкредитовании, но предложил подробней изучить ситуацию

Он назвал несколько факторов, которые способствуют росту потребкредитования

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что наблюдаемый рост потребкредитования связан не только с увеличением закредитованности россиян или с рефинансированием существующих долгов, но и с ростом числа граждан, которые берут в долг впервые. По его мнению, "пузыря" на этом рынке еще нет, критическая черта не пройдена.

В последние недели о росте потребительского кредитования и связанных с этим рисках спорят Банк России и Минэкономразвития. Глава министерства Максим Орешкин увидел риски рецессии в ситуации и призвал регулятора вмешаться и остановить разрастание "пузыря". Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина возразила, что "пузыря" она не видит, и призвала к структурным реформам экономики.

Кудрин считает, что рост потребкредитования ограничивают объективные обстоятельства, с одной стороны это может быть снижение реальных доходов граждан, с другой стороны - повышение финансовой грамотности и желание более активно использовать банковские продукты. По его словам, это следует проанализировать. "Например, в прошлом году потребительское кредитование выросло больше чем на 20%, это очень большая цифра, и она требует дополнительного анализа", - добавил он, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

"Я думаю, что тот спор, который сейчас идет, скорее, приведет нас к истине, потому что пока, может быть, еще критическая черта не перейдена, но она требует постоянного анализа. Если у нас еще в этом и следующем году будет расти потребительское кредитование по 20%, вот тут мы подойдем, скорее всего, к серьезной критической черте. Поэтому я вижу сегодня этот спор как инициирование дополнительного анализа причин вот этих зон, где это скорее положительно, а где несет дополнительные риски. Но мы пока не можем сказать, что это однозначно плохо, что мы "надули пузырь". Пока, я думаю, "пузыря" еще нет. Но 7 раз нужно отмерять, прежде чем взять кредит", - заявил глава Счетной палаты.

Алексей Кудрин Счетная палата Эльвира Набиуллина Банк России Максим Орешкин Минэкономразвития

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