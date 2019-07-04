Набиуллина заявила о достижении "структурного потолка" российской экономикой

Без структурных реформ роста не будет, а главный фактор перемен - инвестиционный климат

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российская экономика, которая в I квартале 2019 года выросла только на 0,5%, уперлась в свой структурный потолок, а пытаться добиться ее роста за счет изменений денежно-кредитной политики будет опасно, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что экономика сейчас растет в пределах 1,5-2% при очень низкой безработице. "И это тот результат, который мы будем иметь без структурных изменений. Потому что политика по поддержанию макроэкономической стабильности позволяет только стабилизировать экономику около ее текущего потенциала", - объяснила глава ЦБ.

"Если пытаться сдвинуть центробанковскими инструментами потенциальные темпы роста, мы, в конечном счете, получим либо инфляцию, либо "пузыри" на финансовых рынках, а скорее всего и то, и другое", - предупредила Набиуллина.

По ее словам, макростабильность, достигнутая за счет таргетирования инфляции и следования бюджетному правилу, не должна создавать иллюзий благополучия. Темпы роста экономики остаются очень низкими, бизнес не видит перспектив, доходы населения почти не растут, и люди "слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни", суммировала она.

Корень проблем нужно искать именно в структуре российской экономики, а не во внешних условиях, которые сейчас в целом приемлемы, считает Набиуллина.

Внешняя ситуация - сложная, но приемлемая

Она не спорит, что рост глобальной экономики замедляется, а торговые войны и геополитическая напряженность усугубляют ситуацию. По ее словам, с этой стороны пока нет оснований ждать принципиальных перемен, вспышки популизма в политике и политические обострения будут чередоваться с попытками центробанков купировать негативные эффекты, внешняя ситуация будет оставаться сложной, но не чрезмерно плохой.

Улучшение возможно только за счет структурных реформ

Она считает, что нужно "использовать все возможности, которые есть у экономики для того, чтобы повысить темпы экономического роста и, в конечном счете, увеличить благосостояние людей, можно только за счет структурных преобразований", которые приведут к перераспределению трудовых и финансовых ресурсов в сферы с "бОльшей производительностью, создающие бОльшую добавленную стоимость".

В первую очередь Набиуллина считает, что нужно кардинально улучшить инвестиционный климат.

"Нужно создать стимулы для предпринимательской инициативы. Экономический рост создает бизнес, а не государство. Государственные инвестиции не могут подменить частные. И даже при успешной реализации нацпроектов в их государственной части нет никакой гарантии, что они создадут соразмерный мультипликативный эффект через расширение частных инвестиций. Причем важно подчеркнуть, что частные инвестиции, - это не кредиты, полученные под низкие проценты в банках под госгарантии. Частные инвестиции - это в первую очередь, дополнительный акционерный капитал, собственные средства и крупного бизнеса, и малых предпринимателей, которыми они готовы рискнуть в расчете на будущий рост своего бизнеса и прибыли. А готовность взять на себя этот риск напрямую зависит от пресловутого инвестиционного климата", - сказала она.

"Если эффективный бизнес не готов инвестировать, и спрос на привлечение финансовых ресурсов есть только у компаний в слабом финансовом положении, которым они нужны для выживания, а не для развития, то не стоит удивляться, что финансовый сектор неохотно кредитует компании", - отметила глава ЦБ.

Она предупредила, что на структурные изменения нужно время. "Мы - сначала из-за высоких цен нефти, потом - из-за необходимости сконцентрироваться на укреплении макроэкономической стабильности, откладывали проведение многих назревших структурных реформ, а теперь хотим быстрого результата. В итоге мы снова оказываемся в ловушке "поиска простых решений", когда ищем, где светло (а не где потеряли - ИФ). И почему-то обычно все поиски решения при таком подходе приводят в Центральный банк", - посетовала она.

Простых решений не бывает

Глава ЦБ заявила, что простых решений не бывает. И если ограничивающим развитие остается один фактор - инвестиционный климат, то как ни меняй другие факторы, ситуация не улучшится, добавила она.

"Более того, если пытаться, раздавая дешевые деньги, маскировать структурные проблемы, то наша страна потеряет еще больше времени: сначала мы лишимся завоеванной с таким трудом макроэкономической стабильности, а потом будем заново решать проблему ее восстановления, окончательно подорвав веру в завтрашний день у населения и бизнеса", - предостерегла она.

По словам Набиуллиной, "улучшение инвестиционного климата, увы, не сводится к сокращению административных барьеров". "Нужна защита частной собственности, независимые суды, и именно судебное урегулирование корпоративных конфликтов, лучшее качество корпоративного управления, развитие человеческого потенциала. Эти слова мы произносим практически в неизменном виде много лет. Сначала они казались правильными, потом общим местом, потом обращение к теме инвестиционного климата стало казаться "пустыми словами" чиновников, а теперь похоже на крик отчаяния. Но нам по-прежнему нужно лучшее качество деловой среды, а это большая и долгая работа", - заявила глава ЦБ.

Эти заявления Набиуллина сделала на фоне продолжающейся публичной дискуссии с Минэкономразвития, которое утверждает, что одной из ключевых проблем является слишком быстрый рост потребкредитования и отсутствие интереса у банков к финансированию корпоративного сектора, и призывает регулятора вмешаться.