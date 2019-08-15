ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа. 31% должников в месяц тратят на выплаты по кредитам от 10% до 20% семейного дохода, 16% должников - от 21% до 30% дохода, 13% - от 41% до 50% дохода семьи.

33% опрошенных должников сказали, что в последний год испытывали трудности с выплатами. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет таких 41%, в группе от 25 до 34 лет - 39%.

66% респондентов сказали, что трудностей с выплатами у них не было.

19% опрошенных считают, что смогут погасить имеющийся у них кредит без труда. 41% полагает, что для погашения долга придется приложить определенные усилия. 34% считают, что смогут это сделать только с большим трудом, 4% полагают, что не смогут вернуть долг.

"Кредитное настроение россиян в целом оптимистичное", считает гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, которого цитирует пресс-служба центра.

Опрос провели 25 июля 2019 года среди 1600 человек по телефону.

В начале июня руководители Минэкономразвития и Банка России начали спорить о рисках, связанных с чрезмерным ростом потребительского кредитования в России. Министр Максим Орешкин предупредил, что рост необеспеченного кредитования несет создает риски для рецессии экономики, которая может наступить в 2021 году, если ничего не предпринимать. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рисков рецессии и пузыря на рынке кредитования не увидела и обратила внимание, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой.

14 августа Сбербанк, ссылаясь на собственное исследование, заявил, что рисков созревания "пузыря" на этом рынке нет и рост кредитования объясняется объективными причинами и пока не исчерпан.

На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание Банка России на риск закредитованности населения при снижении реальных доходов и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике. 14 августа на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным Путин спросил его, какова ситуация у банка с потребкредитованием, и предупредил, что банки не должны людей доводить "до какого-то экстремального состояния".