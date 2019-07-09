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Грузинский лари рухнул за день почти на 3% из-за обострения отношений с РФ

Грузинский лари рухнул за день почти на 3% из-за обострения отношений с РФ
Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Официальный курс грузинского лари по отношению к доллару США во вторник побил очередной антирекорд. Национальный банк страны установил его на 10 июля на новом историческом минимуме - 2,9096 лари против 2,8320 лари на 9 июля.

Таким образом, нацвалюта обесценилась за день сразу более чем на 2,7%.

Лари с начала этого года обесценился на 8,9%, а его курс уже на 9,4% превышает заложенный показатель в бюджет Грузии на 2019 год (2,66 лари).

При этом в коммерческих банках и пунктах обмена валюты курс купли-продажи доллара во вторник достигает и даже превышает три лари, что прямо отражается на росте потребительских цен, прежде всего, на импортируемую продукцию.

В Нацбанке пока не комментируют падение курса лари к доллару. Что же касается экспертов, то часть из них нынешнее обесценивание лари прямо связывает с зависимостью экономики страны от российского рынка, которая особенно дала о себе знать на фоне резкого обострения российско-грузинских отношений.

"Зависимость от российского рынка губительна для Грузии", - заявил финансист, руководитель НПО "Общество и банки" Георгий Кепуладзе журналистам во вторник. По его словам, "то, что сейчас происходит, - это паническое поведение".

Обесценивание курса лари началось после того, как президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам было рекомендовано не продавать путевки, включающие перевозки в Грузию. Этот указ - реакция России на события 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

Ситуация особенно обострилась после скандальных высказываний в минувшее воскресенье телеведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния с оскорблениями в адрес руководства России. Госдума обратилась к правительству РФ с призывом ввести экономические санкции в отношении Грузии. Путин высказался против ограничительных мер.

На 1 января 2019 года курс составлял 2,6727 лари.

Грузия

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