Володин заявил о неизменности позиции Госдумы по Грузии на фоне слов Путина

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за сохранение позиции Госдумы о необходимости санкций в отношении Грузии.

"Позиция Государственной думы неизменна, необходимо рассмотреть вопрос, связанный с приведением к власти в Грузии тех сил, которые развивают русофобию, выступают против нашей страны, и в связи с этим мы предложили конкретные меры, которые было бы правильно нам принять: запрет на денежные переводы, отказ от поставок к нам воды, вина", - сказал Володин журналистам.

"Мы свою точку зрения высказали, президент имеет право высказать свою", - ответил Володин на вопрос журналистов.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предлагают российские парламентарии. "Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения", - сказал Путин журналистам в Екатеринбурге.

Ранее депутаты призывали запретить поставки из Грузии вина и газированной воды, а также денежные переводы из России в эту страну.

Госдума выступила с таким предложением после того, как в воскресенье ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Габуния в прямом эфире оскорбил президента России и его родителей с использованием нецензурной лексики.