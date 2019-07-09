Путин выступил против антигрузинских санкций

Он также сказал, что возбуждать уголовное дело против обматерившего его в эфире грузинского журналиста - это "много чести"

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предлагают российские парламентарии.

"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения", - отметил он. "Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", - добавил президент.

Также он высказался против возбуждения уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габунии, допустившего нецензурную брань в его адрес. "Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше", - сказал Путин журналистам в Екатеринбурге.

"Внешние проявления каких-то подонков"

Путин добавил, что все эти скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, - это производные от политики, основанной на желании подорвать отношения с Россией и на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии.

"Все остальное это производные - и ругань, и брань. К этому относиться нужно по-серьезному, глубоко, а не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков", - подчеркнул президент. "Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего, ну отстранили его, он поехал на отдых, придет - продолжит работу", - сказал президент РФ.

Но, по его словам, "есть ведь в Грузии люди, которые протестуют против этого, ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что бы их осложняло".

Госдума предлагает санкции на вино, минералку и переводы денег

Ранее во вторник Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять специальные экономические меры в отношении Грузии. В заявлении отмечается, что у кабинета министров есть право ввести экономические ограничения против этой страны.

В документе говорится, что "депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско- грузинских отношений".

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты предлагают правительству запретить поставки из Грузии вина и газированной воды, а также денежные переводы из России в эту страну.

Мат в адрес президента

В воскресенье вечером ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей передаче "Постскриптум" оскорбил президента России с использованием нецензурной лексики. Президент и премьер Грузии осудили поступок ведущего, усмотрев в нем провокацию.