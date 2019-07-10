Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

В Счетной палате не верят, что показатель за год вырастет на 1%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин. Он заявил это в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 года.

"Казалось бы, не так много - 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично", - считает он.

По прогнозу предполагалось, что количество бедных в 2019 году снизится с 12,9% до 10,5% от населения, сейчас в обосновании поправок в бюджет этот показатель снизился до 12%, обратил внимание Кудурин. "Это тоже немало - на 1,5 млн предполагается снизить количество бедных в стране в этот год, но, как я сказал, здесь пока остается под вопросом выполнение некоторых показателей, которые, по сути, являются основанием для выполнения даже этой скромной цели", - предупредил он.

По его словам, прогноз Силуанова о росте ВВП в 2019 году на 1,3% остается "в зоне риска". Кудрин напомнил, что в I квартале экономика выросла на 0,5% в годовом измерении, а в сравнении с последним кварталом 2018 года экономика показала снижение темпов роста.

Поправки предусматривают, что доходы бюджета увеличиваются на 205,6 млрд рублей, расходы увеличиваются на 256 млрд рублей, профицит снизится на 50,9 млрд рублей, ненефтяной дефицит снизится незначительно - с 6% до 5,8%. По словам Кудрина, показатель ненефтяного дефицита означает, что вся бюджетная и финансовая система находятся в стабильной зоне.