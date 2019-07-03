В ЦБ допустили введение дополнительных ограничений в потребкредитовании

Это могут быть меры, связанные со срочностью кредита, сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Банке России думают о введении дополнительных ограничений в отношении потребительских кредитов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, ограничения нужны, чтобы избежать регулярного арбитража, речь может идти об ограничении срока предоставления необеспеченных ссуд.

Юдаева напомнила, что регулятор введет показатель долговой нагрузки (ПДН), а с октября установит надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). "Нужно сначала оценить, какое влияние окажет ПДН, и по ПДН можно будет дальше двигаться", - сказала она.

По словам Юдаевой, дополнительные меры будудт связаны не с влиянием ПДН, "а с тем, какой регуляторный арбитраж может возникнуть в связи с введением ПДН", - добавила первый зампред ЦБ. Она объяснила, что банки могут начать удлинять кредиты, что приведет к снижению платежа к доходу, но в целом общий размер кредита и риски, связанные с высокой долговой нагрузкой, сохранятся.

"Это могут быть дополнительные меры, связанные со срочностью кредита. Может быть, как обычно дополнительные риск-веса (повышение коэффициентов риска - ИФ) в случае очень длинных кредитов", - пояснила Юдаева.

ЦБ также хотел бы получить дополнительные полномочия по введению ограничений для банков в части сдерживания долговой нагрузки населения, сейчас его представители обсуждают такую возможность "с законодателем". Юдаева отметила, что некоторые страны используют показатели платежей к доходу не в качестве основания для повышения коэффициентов риска, а как некую отсечку для установления процентов кредитов, которые могут выдаваться с тем или иным коэффициентом платежа к доходу. "Во многих странах банки имеют право выдавать не больше 15% или 20% с LTV (соотношение кредита к долгу - ИФ), например, больше 80%. Могут быть похожие ограничения на платеж к доходу", - сказала она.

ЦБ и экономические министерства открыто обсуждают ситуацию с ростом потребкредитования в России с начала июня. В начале июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин предупредил, что если ничего не делать с ростом необеспеченного кредитования, экономика может вступить в рецессию уже в 2021 году и что на рынке потребкредитования появились "признаки пузыря". Председатель ЦБ Эльвира Набуллина тогда с ним не согласилась, отметив, что не видят "пузырей" в розничном кредитовании, и отметила, что кредиты в первую очередь берут люди с низкими доходами для поддержания уровня жизни.

На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание Банка России на риск закредитованности населения при снижении реальных доходов и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике.