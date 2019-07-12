Банк "Восточный" обещал до конца лета принять решение по субордам

Банк планирует сам найти источники для восстановления капитала

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Банк "Восточный" планирует до конца августа принять решение в отношении субординированных обязательств из-за срабатывания триггера по ним и появления оснований для их списания. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Банк России 12 июля сообщил о срабатывании триггера по субордам "Восточного" из-за снижения достаточности базового капитала ниже нормы (ниже 5,125%). Снижение этого показателя наблюдалось в течении шести и более операционных дней в период с 31 мая по 5 июня.

"Банк выполняет все нормативы достаточности капитала. Снижение произошло по одной из ковенант, которые регулируются соглашениями по субординированному займу банка, и сообщение Банка России именно об этом. Это означает право банка приостановить выплаты процентов по указанным займам вплоть до конвертации обязательств в капитал. Банк рассматривает это как крайнюю меру и будет принимать решение в рамках предусмотренного для этого периода, то есть до конца августа", - заявил представитель "Восточного".

"Банк планирует самостоятельно найти источники для восстановления капитала из обычной деятельности: бизнес-модель банка стабильно прибыльна", - добавил он.

У банка два выпуска субордов. Бессрочные евробонды на $125 млн были выпущены в ноябре 2013 года, срок погашения по ним наступал в мае 2019 года, но в июне 2017 года банк конвертировал их в "вечные". Субординированные облигации на 733,9 млн рублей "Восточный" разместил в декабре 2014 года, срок их погашения - май 2020 года.

В банке продолжается конфликт акционеров, одним из которых является фонд Baring Vostok. Создатель этого фонда американский инвестор Майкл Калви в феврале был задержан по уголовному делу, возбужденному по жалобе миноритария банка.