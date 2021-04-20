ЦБ уведомил о срабатывании триггера по субордам банка "Восточный"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Банк России уведомил о срабатывании триггера по субординированным облигациям банка "Восточный".

Значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) "Восточного" опустилось ниже 5,125%, уровня, определенного положением 646-П в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (с 6 по 11 марта 2021 года), сообщил регулятор.

В соответствии с требованиями "Базеля III" договоры субординированного займа должны содержать условие о списании суборда при срабатывании триггера (если достаточность капитала банка опускается ниже определенного уровня или при запуске Агентством по страхованию вкладов мер по предупреждению банкротства). Только тогда эти суборды могут учитываться в капитале кредитной организации.

Совкомбанк, недавно ставший основным собственником "Восточного", заявил, что необходимости в дополнительном списании субордов нет.

"Капитал снизился в процессе работы банка до сделки с Совкомбанком и до докапитализации. С учетом того, что в марте была списана часть номинала, а в апреле Совкомбанк пополнил капитал "Восточного", необходимости в дополнительном списании нет", - сообщил "Интерфаксу" совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

"Восточный" в марте 2021 года, незадолго до объявления сделки с Совкомбанком, списал почти половину из $125 млн субординированного долга. Номинал выпуска сократился до $66,7 млн, сообщал тогда РБК.

Это не первый раз, когда срабатывает триггер по субордам "Восточного". ЦБ в июле 2019 года сообщил о снижении достаточности базового капитала банка ниже нормы. После этого банк в качестве одной из мер повышения достаточности капитала отказался от выплаты процентов по бессрочным субордированным облигациям.

Субординированные облигации на $125 млн были выпущены "Восточным" в ноябре 2013 года, срок погашения по ним наступал в мае 2019 года, но в июне 2017 года банк конвертировал их в "вечные". Номинальная стоимость субординированного долга на момент конвертации составляла 7,09 млрд рублей, после конвертации - 3,96 млрд рублей. Часть этих облигаций на сумму 158 млн рублей принадлежит одной из дочерних компаний банка, еще часть на 150 млн рублей группа выкупила в июне 2019 года.

Совкомбанк в начале апреля 2021 года объявил о закрытии сделки по покупке акций банка "Восточный" у его ключевых акционеров - фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Тогда же Совкомбанк заявил о намерении внести в капитал "Восточного" 7 млрд рублей из собственных средств (о заключении сделки на первый транш этих средств - 3 млрд рублей - "Восточный" сообщил в понедельник). Предполагается, что эта мера позволит "Восточному" с большим запасом выполнять все нормативы по капиталу с учетом надбавок, рекомендованных Банком России.

"Восточный" больше двух лет переживал корпоративный конфликт двух крупнейших акционеров. Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) владеет 41,63% капитала "Восточного", "Финвижн холдингс" - 42,01% капитала. Стороны заключили мировое соглашение только в конце октября 2020 года.

Совкомбанк по итогам 2020 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Восточный" - 37-е место в этом рэнкинге.