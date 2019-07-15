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Песков заявил об отсутствии решений по налоговым льготам для "Роснефти" в Арктике

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Решения о выделении налоговых льгот нефтяным компаниям на развитие Арктики пока не принимались. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что традиционно не комментирует служебную переписку чиновников.

Ранее "Ведомости" сообщили, что главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать законопроект о налоговых льготах для компаний, инвестирующих в развитие Арктики. Он предложил создать нефтегазовый проект "Восток ойл", в который войдут арктические месторождения "Роснефти" – в частности, Лодочное, Тагульское и уже работающее Ванкорское, а также Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" бывшего президента "Роснефти" Эдуарда Худайнатов. По разным данным, участники проекта могут вложить в добычу, перевалку и транспортировку нефти, а также в строительство необходимой инфраструктуры от 5 до 8,5 триллиона рублей.

Взамен Сечин попросил налоговые льготы. В аудиторской компании KPMG все запрошенные льготы оценили в 2,6 триллиона рублей. Речь идет о полной отмене НДПИ для новых нефтегазовых месторождений, а для уже работающих – налоговом вычете из НДП на сумму инвестиций, о нулевых ставках налога на имущество и земельного налога, о снижении налога на прибыль с 20% до 7% и страховых взносов - с 30% до 7,6%.

Ранее "Ведомости" писали, что за счет развития арктического кластера Сечин обещал расширить использование Северного морского пути по доставке грузов в Европу и Азию.

Игорь Сечин Роснефть Нефтегазхолдинг Эдуард Худайнатов НДПИ Владимир Путин Северный морской путь

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