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Суд арестовал владельца "Нового потока" Мазурова по делу о мошенничестве

Суд арестовал владельца "Нового потока" Мазурова по делу о мошенничестве
Основатель ГК "Новый поток" Дмитрий Мазуров в Тверском суде
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил под стражу владельца ГК "Новый поток" (предыдущий собственник "Антипинского НПЗ" в Тюмени, владеет "Марийским НПЗ" в Марий Эл) Дмитрия Мазурова, подозреваемого в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

Срок ареста Мазурова установлен до 12 сентября. Суд отказался по ходатайству адвокатов Мазура избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест, запрет определенных действий или залог в 3 млн рублей.

Мазур подозревается в особо крупном хищении денежных средств, которые выделялись "Антипинскому НПЗ" по кредитной линии от Сбербанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину бизнесмен не признает. По словам Мазура, "происходит какое-то давление на следствие сверху - от Сбербанка, может, еще от кого". Вместе с тем, выступая в суде, он отметил, что готов помогать следствию.

Мазуров был задержан 13 июля в московском аэропорту "Шереметьево" по прилету из зарубежной командировки. Уголовное дело было возбуждено вечером 12 июля по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа, говорится в материалах. Банк признан потерпевшим по делу.

Бизнесмена подозревают в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. В 2015 году "Антипинский НПЗ" и Сбербанк договорились о возобновляемой кредитной линии на $100 млн, банк не получил $29 млн - 1 млрд 806 млн 700 тысяч рублей.

Николай Мазуров Новый поток Сбербанк

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