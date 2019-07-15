Владельца "Нового потока" заподозрили в хищении 1,8 млрд руб. у Сбербанка

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Владелец группы компаний "Новый поток" (предыдущий собственник Антипинского НПЗ в Тюмени, владеет Марийским НПЗ в Марий Эл) Дмитрий Мазуров, задержанный по делу о мошенничестве, подозревается в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.

Как следует из материалов расследования, с которыми ознакомился "Интерфакс", в 2015 году между Антипинским НПЗ и ПАО "Сбербанк" был заключен договор о возобновляемой кредитной линии на $100 млн.

В результате сумму в $29 млн - 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей по курсу на момент совершения преступления - банку не вернули.

Мазуров был задержан 13 июля в московском аэропорту "Шереметьево". Сбербанк подтвердил, что дело о мошенничестве, в рамках которого провели задержание, было возбуждено по его жалобе.