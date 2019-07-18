"Новый поток" готов выполнить все обязательства перед партнерами, несмотря на арест Мазурова

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ГК "Новый поток" готова выполнить все обязательства перед партнерами, несмотря на арест ее владельца Дмитрия Мазурова, который обвиняется в мошенничестве средств на 1,8 млрд рублей у своего основного кредитора - "Сбербанка".

"Несмотря на то, что на текущий день председателю совета директоров АО "Новый поток" Д.П. (Дмитрию Петровичу - ИФ) Мазурову временно избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы, компания заявляет о готовности выполнить все свои обязательства перед партнерами. Стратегия развития АО "Новый поток" предполагает сохранение и последующую модернизацию активов, в которых "Новый поток" является управляющим партнером", - говорится в официальном заявлении "Нового потока".

Группа также подчеркивает, что Мазуров сохраняет право обратного выкупа акций "Антипинского НПЗ". "В настоящее время рассматриваются варианты привлечения партнеров для организации обратного выкупа. С рядом партнеров ведутся переговоры", - сообщает ГК.

"АО "Новый поток" в связи с задержанием председателя совета директоров АО "Новый поток" Д.П. Мазурова считает необходимым заявить, что категорически не согласно с обоснованностью подозрений Д.П. Мазурова и рассматривает их как попытку оказания на Д.П. Мазурова давления через правоохранительные органы с целью лишения возможности защищать свои права и законные интересы под угрозой уголовного преследования. Кроме того, АО "Новый поток" связывает действия в отношении Д.П. Мазурова с попытками заставить его отказаться от борьбы за сохранение собственного бизнеса - крупнейшего в Российской Федерации частного нефтеперерабатывающего завода", - говорится в заявлении.

"Слухи, распущенные в целях планомерного доведения АО "Антипинский НПЗ" до банкротства, о хищении денежных средств предприятия, не имеют под собой оснований. Об этом, в частности, свидетельствует заключение независимой аудиторской компании Alvarez&Marsal, привлеченной ПАО "Сбербанк России". По результатам проверки факты вывода средств с завода подтверждены не были. Также не имеют под собой оснований доводы Сбербанка, изложенные в заявлении, о якобы имевшем месте хищении денежных средств АО "Антипинский НПЗ" путем продажи нефтепродуктов в адрес New Stream Trading AG по заниженным ценам, поскольку реализация нефтепродуктов осуществлялась в соответствии с условиями синдицированного договора кредитования, условия которого были прописаны, согласованы и утверждены ПАО "Сбербанк России". Это касается всех сделок, заключенных с момента начала взаимодействия АО "Антипинский НПЗ" с ПАО "Сбербанк России", - заявляет "Новый поток".

"АО "Новый поток" считает необходимым подчеркнуть, что Д.П. Мазуров, с момента подачи АО "Антипинский НПЗ" и ПАО "Сбербанк России" заявлений в следственные органы и последующим началом следственных действий проявил полную готовность дать все необходимые пояснения и предоставить пакет запрашиваемых следователями документов. Он не имел намерений покидать пределы Российской Федерации, скрываться или каким-то образом препятствовать проведению следственных действий", - отмечается в заявлении.

"Таким образом, 18 июля 2019 года органы предварительного следствия намерены предъявить Д.П. Мазурову обвинения в преступлении, которое он не совершал", - заключила группа.

Как сообщалось, владелец ГК "Новый поток" (предыдущий собственник Антипинского НПЗ, управляет "Марийским НПЗ" в Марий Эл) Дмитрий Мазуров 13 июля по прилету в Москву из зарубежной командировки в аэропорту "Шереметьево" был задержан и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД РФ. Мазуров подозревается в особо крупном мошенничестве (ч.4ст. 159 УК РФ), наказание по данной статье предусматривает до 10 лет заключения. Уголовное дело было возбуждено 12 июля по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал и сам Антипинский НПЗ. Суд 15 июля арестовал Мазурова по делу о мошенничестве до 12 сентября.