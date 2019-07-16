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Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

По его словам, доллар будет стоить 69 рублей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

По словам Косатого, курс доллара в России к концу 2019 года вырастет до 69 рублей.

Среди основных причин аналитик назвал смягчение денежной политики Центробанка, в том числе снижение ключевой ставки, а также снижение эффекта на курс валюты от спроса нерезидентов страны на облигации федерального займа.

Ожидания других аналитиков в среднем сошлись на 65 рублях за доллар к концу года, отмечает Bloomberg.

Совет директоров Банка России с 17 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,50% годовых. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Bloomberg курсы валют

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