Что случилось этой ночью: вторник, 16 июля

Аналитик спрогнозировал падение рубля, американцу предъявили обвинение в изнасиловании в Геленджике, в ЕС приняли меры воздействия на Турцию

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- 19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике. Кубанский СК установил, что в ночь на 13 июля гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали. В ближайшее время обвиняемым выберут меру пресечения.

- Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года. Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал, что российская валюта потеряет 9%. По его оценкам, курс доллара составит 69 рублей.

- В ЕС приняли меры воздействия на Турцию из-за бурения кипрского шельфа. В частности, Евросоюз сократит объем финансовой помощи стране и больше не будет проводить совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Анкарой. В российском МИДе выступили против односторонних санкций и считают, что решением противоречий между Кипром и Турцией должен заняться Совет безопасности ООН. Турецкое внешнеполитическое ведомство заявило о продолжении буровых работ на шельфе.

- "Ъ" рассказал о "грязной" нефти на НПЗ в РФ до инцидента с "Дружбой". По данным газеты, за две недели до жалобы "Белнефтехима" на некондиционную нефть на Волгоградский НПЗ "ЛУКОЙЛа" поступила нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

- Правительство РФ поддержало проект закона об использовании вейпа и кальянов. Законопроект предусматривает запрет продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий, а также запрет курения кальянов в общественных местах и помещениях. Правительство, комментируя проект закона, считает, что необходимо усилить ответственность предпринимателей и юридических лиц за его несоблюдение.

- "Известия" узнали, что в Казахстане могут сдвинуть срок ввода латиницы. По данным газеты, в правительстве и министерстве иностранных дел хотят сделать отказ от кириллицы менее болезненным, в частности, для не владеющего латиницей на должном уровне старшего поколения. Из-за этого переход к латинскому алфавиту может произойти лишь к 2035 году.