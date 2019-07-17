Поиск

Brent подорожала до $64,47 за баррель после резкого падения рынка накануне

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Brent дорожает в среду, WTI колеблется между ростом и снижением после падения цен более чем на 3% по итогам предыдущей сессии в связи с заявлениями Вашингтона в отношении Китая и Ирана.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $64,47 за баррель, что на $0,12 (0,19%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $64,35 за баррель, опустившись на $2,13 (3,2%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,03 (0,05%) - до $57,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $1,96 (3,29%), до $57,62 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме во вторник, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах. Он также отметил, что мог бы ввести пошлины на товары китайского экспорта стоимостью еще $325 млрд, если бы захотел.

Слова Трампа вернули на повестку дня вопрос торговой войны между двумя странами, а также опасения ослабления спроса на нефть.

"Баланс спроса и предложения на рынке неблагоприятен для цен на нефть, с учетом напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина", - отмечает старший экономист Mitsubishi UFJ Research & Consulting в Токио Томомиси Акута. "При отсутствии сигналов конкретного прогресса в торговых переговорах заявления Трампа усиливают негативный настрой трейдеров", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Тем временем, Иран, по словам госсекретаря США Майка Помпео, дал понять, что может быть готов к обсуждению "программы развития баллистических ракет" при определенных условиях.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью NBC News, что "дверь широко открыта" для переговоров, если Трамп снимет санкции, введенные Вашингтоном в отношении Ирана в 2017 году.

Brent

Новости по теме

Новости

Кристин Лагард ушла с поста главы МВФ

Кристин Лагард ушла с поста главы МВФ

Зерновой союз отказался от прогноза рекордного сбора зерна в РФ в 2019 году

Зерновой союз отказался от прогноза рекордного сбора зерна в РФ в 2019 году

Эксперт оценил в триллион рублей ущерб экономике от массовой гибели пчел

Эксперт оценил в триллион рублей ущерб экономике от массовой гибели пчел

Антипинский НПЗ пожаловался в полицию на прежнего владельца и гендиректора

Антипинский НПЗ пожаловался в полицию на прежнего владельца и гендиректора

"Северный поток" остановился на ремонт до конца месяца

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Суд арестовал владельца "Нового потока" Мазурова по делу о мошенничестве

Суд арестовал владельца "Нового потока" Мазурова по делу о мошенничестве

Защита Мазурова заподозрила Сбербанк в подведении "Антипинского НПЗ" к разорению

Льготы для Арктики потребуют компенсации выпадающих доходов бюджета

"Заморозку" накопительной части пенсии продлят еще на год

"Заморозку" накопительной части пенсии продлят еще на год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');