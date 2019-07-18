Москва в июне побила рекорд по продажам квартир

Как пишут "Ведомости", застройщики могут распродавать квартиры юрлицам, чтобы избежать перехода на эскроу-счета

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Росреестр зарегистрировал в Москве во II квартале 2019 года 26 743 договора долевого участия на первичном рынке жилья. Это на 35% больше, чем в I квартале (19 803 договора) и в полтора раза больше, чем годом ранее (17 988). Ведомство назвало рекордным количество договоров за июнь - 11 677, это на 54% больше майских показателей в два раза выше июня прошлого года.



Растут продажи и на рынке нежилой недвижимости.

Глава столичного управления ведомства Игорь Майданов связал скачок спроса на жилье с желанием застройщиков завершить проекты до начала перехода строительного рынка на новую схему финансирования долевого строительства - через эскроу-счета. По итогам июня около 50% всех договоров подали юрлица, отметил он.

Управляющий партнер "Метриума" Мария Литинецк сказала "Ведомостям", что всплеск продаж может быть не связан с реальными покупателями и объясняется желанием застройщиков довести продажи до 10%, порога, который позволит им достроить дома по старым правилам. Она допустила, что девелоперы могли проводить технический выкуп большого количества квартир через дочерние структуры.Так делают почти все крупные компании, сказали застройщики, опрошенные изданием. Выкупившие квартиры юрлица смогут их перепродать по договорам уступки права требования.

Неколько источников "Ведомостей" на рынке назвали компании, у которых квартиры были оптом выкуплены на юрлица: Seven Suns Development (проект "Сказочный лес"), "Авеста-строй" (Некрасовка), Capital Group и ГК ПИК ("Люблинский парк"), ГК "Пионер" (проект "Yes Ботанический сад"), ГК "Эталон" (проекты "Нормандия" и "Серебряный фонтан").

Seven Suns Development и "Эталон" на запросы издания не ответили. В ГК ПИК сказали, что компания является только генподрядчиком "Люблинского парка", а в Capital Group заявили, что продажей квартир в этом проекте не занимаются. Представитель "Пионера" заверил, что "Ботанический" сад получил разрешение на достройку по старым правилам еще раньше. В ФСК сказали, что "компания планирует продавать больше готового жилья и таким образом избегать схемы с эскроу".

С 1 июля девелоперы должны продавать квартиры в строящихся домах не напрямую покупателям, а через банковские эскроу-счета. На этих счетах деньги дольщиков будут оставаться до конца строительства. Финансировать стройку компаниям придется в кредит. Сохранить прежнюю схему финансирования разрешено застройщикам, если дом готов более чем на 30%, а дольщики успели купить в нем не менее 10% квартир