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Гендиректора "Норманн Холдинга" арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Топ-менеджера компании-застройщика заподозрили в мошенничестве с деньгами дольщиков

Гендиректора "Норманн Холдинга" арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей
Генеральный директор холдинга "Норманн" Владимир Смирнов в Выборгском районном суде
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге Выборский суд арестовал до 28 сентября гендиректора строительной компании "Норманн Холдинг" Владимира Смирнова, сообщила пресс-служба городских судов. Его заподозрили в мошенничестве с почти 1,5 млрд рублей дольщиков.

Следователь просил арестовать Смирнова, ссылаясь на "социальное напряжение в обществе и большой общественный резонанс" дела.

По версии следствия, Смирнов и другие топ-менеджеры компании запланировали хищение денег дольщиков. Он заключил с 774 участниками долевого строительства жилого комплекса "На Заречной" в Парголове договоры на общую сумму около 1,489 млрд рублей. На строительство было потрачено 80 млн рублей.

Уголовное дело по факту возбудили в феврале 2019 года, за это время следствие не выяснило, куда пропали деньги дольщиков.

Дело объединили в одно производство с другим, которое следственное управление ГУ МВД Петербурга и Ленобласти возбудило по фактам мошенничества в долевом строительстве многоквартирных домов в жилом комплексе "Десяткино 2.0" в Янине (Всеволожский район Ленобласти). По версии следствия, руководитель компании-застройщика привлекал на проект деньги дольщиков и обманывал их, заверяя, что дома скоро достроят, сообщили в пресс-службе управления.

Смирнова задержали 29 июля, на четвертый день голодовки обманутых дольщиков, пишет "Фонтанка.ру". Голодающие добиваются передачи проблемных объектов другой компании - "Промтехконтакту" и утверждают, что Смирнов якобы не подписывает необходимые документы.

Петербург Норманн холдинг Владимир Смернов Выборгский суд Парголово МВД

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