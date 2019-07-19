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Литва подтвердила задержание фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Это бывший гендиректор "Самаратранснефти-Терминала" Роман Ружечко

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Представитель Генпрокуратуры Литвы подтвердила агентству BNS, что полицейские в Вильнюсе задержали разыскиваемого через Интерпол российского бизнесмена Романа Ружечко. Бывшего гендиректора компании "Самаратранснефть-Терминал" объявили в розыск по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба".

Ранее о том, что Ружечко задержали 17 июля, рассказывал информированный источник "Интерфакса". По его данным, литовская сторона уже сообщила об этом российским правоохранительным органам.

В апреле Белоруссия заявила, что по нефтепроводу "Дружба" в страну начала поступать некондиционная нефть. В ней было превышено содержание хлорорганических добавок, которые разъедали трубы и оборудование. Из-за форс-мажора прерывались поставки нефти потребителям в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию и страны Балтии, покупатели начали предъявлять претензии из-за убытков. Оператор нефтепровода "Транснефть" заявила, что нефть намеренно загрязнили в Самарской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По версии следствия, нефть испортили добавками, чтобы скрыть ее хищение. Четыре фигуранта дела были арестованы, еще пять сейчас находятся под домашним арестом, Ружечко и бывший бенефициар группы компаний "Петронефть" Роман Трушев были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Роман Ружечко Дружба Литва Белоруссия Транснефть Самарская область

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