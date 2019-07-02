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Сменился генеральный директор "Транснефть-Дружбы"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Транснефть" в конце июня сменила руководителя дочернего общества "Транснефть-Дружба", эксплуатирующего нефтепровод "Дружба", по которому нефть поставляется в Европу.

Новым генеральным директором "Транснефть-Дружба" вместо Олега Богомолова с 25 июня назначен Роман Камозин, следует из списка аффилированных лиц НМТП, входящего в группу "Транснефть".

Ранее Камозин работал главным инженером "Транснефть-Верхняя Волга".

С 25 июня также сменился генеральный директор АО "Транснефть-Диаскан", которое специализируется на диагностике трубопроводов. Вместо Сергея Эрмиша назначен Игорь Павлов.

Скандал с грязной нефтью

Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Загрязнение произошло на пункте приёма нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба".

"Транснефть" уверяла, что загрязнение нефтепровода "Дружба" не привело к вытеснению российской нефти на традиционных рынках сбыта, поскольку трубные поставки из России были замещены морскими поставками из российских портов. Так, "Транснефть" перераспределила трубные объемы в направлении экспортных терминалов.

Следствие считает, что в марте-апреле 2019 года для сокрытия хищений нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, была введена в узел слива у села Николаевка Волжского района. Шесть человек обвиняются в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей. Общее количество подозреваемых по делу о загрязнении "Дружбы" уже выросло до 13 человек, несколько из них являются сотрудниками "Транснефть-Дружба".

Нефтепровод "Дружба"

"Транснефть-Дружба" является оператором нефтепроводной магистрали "Дружба", созданной в 1964 году. Она проходит через Россию, Украину, Белоруссию, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Объем резервуарного парка общества превышает 3 млн куб. метров, в состав предприятия входят 24 нефтеперекачивающие станции и 14 нефтепродуктоперекачивающих станций, 4 тыс. км нефтепроводов и 3,8 тыс. км нефтепродуктопроводов, производственные объекты расположены в 11 российских регионах.

Транснефть

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