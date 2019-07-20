Калининская АЭС включила в сеть энергоблок №1 после сбоя

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Калининская АЭС включила в сеть энергоблок №1, отключенный в четверг в результате сбоя, сообщает пресс-центр атомной станции.

Согласно сообщению, энергоблок был подключен накануне в 22:23 после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве. По состоянию на 08:00 20 субботы, мощность энергоблока составляет 1070 МВт.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №1, №3 и №4 Калининской АЭС. Их суммарная нагрузка составляет 3124 МВт. На энергоблоке №2 ведется подготовка к включению в сеть с последующим набором мощности.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.

Как сообщалось, три из четырех энергоблоков Калининской АЭС были отключены от сети из-за короткого замыкания, произошедшего в 05:05 четверга на одном из трансформаторов открытого распределительного устройства атомной станции. Отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ), в результате были отключены от сети энергоблоки №№1, 2 и 4. Четвертый энергоблок был подключен уже около 20:00 четверга.

Отключение не нарушило энергоснабжение потребителей Тверской области. Радиационный фон не изменялся и находился на уровне естественного фона.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.