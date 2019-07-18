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На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков

Причиной назвали короткое замыкание в трансформаторе

На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков
Блочный щит управления реактором на Калининской АЭС, архивное фото
Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На Калининской АЭС в Тверской области отключены от сети три энергоблока. Причиной аварийной ситуации стало короткое замыкание в одном из трансформаторов, сообщила пресс-служба "Росэнергоатома".

Из-за замыкания отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ). В результате отключились энергоблоки №№ 1, 2 и 4.

Энергоблок №3 продолжает работать. Реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены, реакторная установка четвертого остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки, добавили в пресс-службе.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и сохраняется на уровне природных фоновых значений.

Калининская АЭС - филиал "Росэнергоатома". На ней четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Калининская АЭС Росэнергоатом Тверская область

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