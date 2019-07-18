Власти Тверской области заявили, что авария на АЭС не нарушила энергоснабжение в регионе

В "Росэнергоатоме" отключение энергоблоков назвали штатным и объяснили причину

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Отключение трех энергоблоков из четырех на Калининской АЭС не сказалось на энергоснабжении, заявила администрация Тверской области.

По словам чиновников, энергоснабжение продолжается в штатном режиме. Губернатор Игорь Руденя поручил профильным ведомствам держать ситуацию на контроле. На станцию прибыла с проверкой комиссия Минэнерго России.

Радиационный фон в районе АЭС остается в норме, говорится также в сообщении.

Причиной отключения энергоблоков №№1, 2 и 4 в "Росэнергоатоме" ранее назвали короткое замыкание в трансформаторе, из-за которого на открытом распределительном устройстве отключились "Белзерская" и "Опытная" высоковольтные линии электропередач. Энергоблок №3 продолжает работать.

Отключение было штатным и произошло по проектному алгоритму, потому что было некуда выдавать электроэнергию, объяснил случившееся директор департамента коммуникаций "Росэнергоатома" Андрей Тимонов. Его слова приведены на сайте компании.

Тимонов отметил, что на каждой электростанции есть трансформатор, задача которого - менять характеристики электрического тока, выработанного на станции, так, чтобы его можно было выдать в энергосистему. На КАЭС произошло короткое замыкание в выключателе трансформатора. Отключился весь трансформатор. Это привело к отключению линий, идущих от станции. "Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму остановились и отключились от сети. Первые два энергоблока разгружены полностью, четвертый блок также отключен от сети, но реактор находится на мощности, и мы готовы оперативно его нагружать и подключать к энергосистеме", - объяснил он.

Калининская АЭС является филиалом "Росэнергоатома". Она находится в Удомельском городском округе Тверской области.