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Калининская АЭС включила в сеть четвертый энергоблок после сбоя

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Калининская АЭС включила в сеть четвертый энергоблок, утром в четверг переставший работать в результате сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре атомной станции.

Планируется, что к утру энергоблок выйдет на номинальную мощность.

В 5:05 утра на АЭС произошло короткое замыкание на одном из трансформаторов открытого распределительного устройства. В результате отключились три из четырех энергоблоков. Отключение не нарушило энергоснабжение потребителей Тверской области; радиационный фон остается без изменений.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" и расположена на севере Тверской области. В ее составе - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Калининская АЭС

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