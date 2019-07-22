Туристы не смогут ввезти в Россию больше трех букетов цветов

Чтобы провезти больше пяти килограммов фруктов, понадобятся сертификаты

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - С 19 августа вступят в силу новые правила карантинного контроля для физических лиц, по которым нельзя будет ввозить более пяти килограммов фруктов и трех букетов цветов без специальных сертификатов, сообщила в понедельник "Российская газета".

Чтобы провезти через границу Евразийского экономического союза более крупную партию цветов или фруктов, гражданину понадобятся фитосанитарные сертификаты. То же самое касается почтовых отправлений.

По новым правилам, в букете не может быть более 15 цветков, листьев или других частей растений.

Ограничения по массе распространяются на бобовые, орехи, овощи, капусту, морковь, репу, редис, огурцы, луковицы, различные клубни, финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайяву, манго, абрикосы, вишню, черешню, персики и цитрусовые фрукты.

Проверка будет работать на пунктах пропуска для всех видов транспорта.