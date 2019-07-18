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Полиция не стала заводить дело на мать, заказавшую лекарство для тяжелобольного сына

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Московская полиция не стала заводить уголовное дело на женщину, которую задержали таможенники при получении лекарства для ее больного ребенка.

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В МВД не нашли оснований для возбуждения дела, сообщил "Интерфаксу" представитель главка Юрий Титов.

История Елены Боголюбовой вызвала широкий общественный резонанс. Женщину задержали на почте при получении заказанной из-за рубежа посылки. В ней были противосудорожные препараты, необходимые ее 10-летнему сыну; лекарство в России не зарегистрирвано, при этом аналогов ему в стране нет.

Таможенники обвинили Боголюбову в контрабанде психотропных веществ и задержали ее на несколько часов. Освободили ее после того, как в дело вмешалась учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

Москва

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