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Таможенники четыре часа доставали контрабандные сигареты из Mercedes калининградца

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Польские таможенники на приграничном пункте "Гжехотки" задержали около 7,4 тысячи пачек контрабандных сигарет, спрятанных во внедорожнике Mercedes жителя Калининграда. Это крупнейшая партия контрабанды за всю историю перехода с момента его открытия в 2010 году, отметил Польский культурный центр в Калининграде.

В начале детального контроля внедорожника служебная собака дала знак, что в автомобиле могут быть сигареты. Машину просветили рентгеном. "Оказалось, что кроме колес и дверей автомобиля, контрабанда спрятана повсюду", - говорится в сообщении.

Три сотрудника таможни потратили больше четырех часов, чтобы извлечь все сигареты. Стоимость изъятого составила около 70 тысяч злотых или почти 1,2 миллиона рублей.

Калининград Польша Гжехотка таможня

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