Brent подорожала до $63,34 за баррель из-за роста напряженности на Ближнем Востоке

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в понедельник на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

В пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $63,34 за баррель, что на $0,87 (1,39%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $62,47 за баррель, поднявшись на $0,54 (0,87%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,43 (0,77%) - до $56,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,33 (0,6%), до $55,63 за баррель.

На прошлой неделе нефть Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6% в связи с опасениями ослабления спроса на энергоносители в условиях замедления темпов глобального экономического подъема.

"Нефть находилась под давлением в связи с опасениями, что спрос будет сокращаться, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. в Сеуле Ким Кванграэ. - Теперь фокус внимания вновь смещается на геополитические риски и потенциальные проблемы с поставками, что будет поддерживать цены на нефть в течение некоторого времени".

Тем временем, в Ливии добыча нефти упала до 1 млн баррелей в сутки (б/с) - минимального уровня за пять месяцев, из-за захвата крупнейшего нефтяного месторождения страны - аш-Шарара - неустановленной группой, сообщает агентство Bloomberg.

К настоящему времени форс-мажор на месторождении снят, и добыча постепенно восстанавливается, однако, по данным ливийской госкомпании National Oil Corp., объем отгрузки нефти сократился на 290 тыс. б/с.