Стала известна причина задержания британского танкера Ираном

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Из записи радиообмена между кораблем Корпуса стражей Исламской революции и фрегатом ВМС Великобритании, находившимся в Ормузском проливе, следует, что иранцы потребовали от танкера Stena Impero изменить курс "из соображений безопасности".

C британского фрегата прозвучал ответ, что "курсу танкера не следует мешать". Запись радиообмена опубликовал в воскресенье американский телеканал CNN:

Корабль КСИР вызывает Stena Impero: - Незамедлительно измените курс.

Фрегат ВМС Великобритании вызывает Stena Impero: - Stena Impero, это британский боевой корабль F236, я отмечаю, в рамках международного права вашему проходу нельзя мешать или препятствовать.

Корабль КСИР вызывает корабль ВМС Великобритании: F236, это корабль КСИР, никаких сложностей нет, я хочу проверить судно по соображениям безопасности.

В пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.