Поиск

Счетная палата предложила доложить Путину о срыве сроков работ в "Домодедово"

Промедления со стороны Росавиации обесценили усилия частного инвестора, который вложил в реконструкцию 64 млрд рублей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата предложила снизить стоимость незавершенного строительства объектов федеральной собственности в аэропорту "Домодедово" и доложить президенту Владимиру Путину о срыве сроков работ в аэропорту.

Об этом говорится в докладе контрольного ведомства по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию "Домодедово" и челябинского аэропорта "Баландино". Первую версию доклада Счетная палата опубликовала в июне. Ведомство тогда возложило на Росавиацию ответственность за срыв сроков этих работ.

В июльском отчете Счетная палата рекомендовала направить Путину информационное письмо о срыве сроков работ в обоих аэропортах. Минтрансу она рекомендовала принять меры по снижению стоимости незавершенного строительства объектов федеральной собственности в "Домодедово" для их дальнейшего ввода в эксплуатацию. Также она предложила министерству взять под контроль действия Росавиации по установлению приаэродромных территорий в аэропортах "Домодедово" и "Баландино".

Ведомство также предложило направить представления Росавиации, ФГУП "Администрация аэропорта "Домодедово" и ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".

Счетная палата возложила ответственность на Росавиацию и подведомственный ФГУП "Администрация аэропорта "Домодедово"" за срыв сроков работ и неэффективное расходование бюджетных денег. По мнению аудиторов, Росавиация как заказчик работ не обеспечила одновременный ввод в эксплуатацию реконструируемых объектов одновременно с объектами, за ввод которых отвечал инвестор. Тем самым ведомство "в значительной степени обесценило вложения инвестора, которые составили 64 млрд рублей", говорится в отчете.

В прошлом отчете Счетная палата указывала, что из-за провала работ по ремонту действующей взлетно-посадочной полосы и строительству новой пропускная способность "Домодедово" снизилась на 35%. Также аудиторы отмечали, что инвестор (структуры владельца аэропорта Дмитрия Каменщика) построил новый терминал, но к нему не подвели перроны и здание простаивало.

Реконструкция в "Баландино" ведется с 2018 года к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году в Челябинске. Там аудиторы также заметили срывы сроков работ. В частности, до сих пор не готов проект технического перевооружения воздушного пункта пропуска в аэропорту и появились риски, что к началу саммитов аэропорт не будет полностью введен в эксплуатацию, говорится в докладе.

Счетная палата Домодедово Дмитрий Каменщик Владимир Путин Росавиация Челябинск Баландино ШОС БРИКС

Новости по теме

Новости

В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом

В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

WSJ узнала о возможной покупке Apple патентов на мобильные 5G-модемы у Intel

Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Western Union ограничила переводы из России за рубеж

Western Union ограничила переводы из России за рубеж

Brent подорожала до $63,34 за баррель из-за роста напряженности на Ближнем Востоке

Туристы не смогут ввезти в Россию больше трех букетов цветов

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июля

Представитель Зеленского назвал сроки возобновления переговоров с МВФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');