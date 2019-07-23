Счетная палата предложила доложить Путину о срыве сроков работ в "Домодедово"

Промедления со стороны Росавиации обесценили усилия частного инвестора, который вложил в реконструкцию 64 млрд рублей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата предложила снизить стоимость незавершенного строительства объектов федеральной собственности в аэропорту "Домодедово" и доложить президенту Владимиру Путину о срыве сроков работ в аэропорту.

Об этом говорится в докладе контрольного ведомства по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию "Домодедово" и челябинского аэропорта "Баландино". Первую версию доклада Счетная палата опубликовала в июне. Ведомство тогда возложило на Росавиацию ответственность за срыв сроков этих работ.

В июльском отчете Счетная палата рекомендовала направить Путину информационное письмо о срыве сроков работ в обоих аэропортах. Минтрансу она рекомендовала принять меры по снижению стоимости незавершенного строительства объектов федеральной собственности в "Домодедово" для их дальнейшего ввода в эксплуатацию. Также она предложила министерству взять под контроль действия Росавиации по установлению приаэродромных территорий в аэропортах "Домодедово" и "Баландино".

Ведомство также предложило направить представления Росавиации, ФГУП "Администрация аэропорта "Домодедово" и ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".

Счетная палата возложила ответственность на Росавиацию и подведомственный ФГУП "Администрация аэропорта "Домодедово"" за срыв сроков работ и неэффективное расходование бюджетных денег. По мнению аудиторов, Росавиация как заказчик работ не обеспечила одновременный ввод в эксплуатацию реконструируемых объектов одновременно с объектами, за ввод которых отвечал инвестор. Тем самым ведомство "в значительной степени обесценило вложения инвестора, которые составили 64 млрд рублей", говорится в отчете.

В прошлом отчете Счетная палата указывала, что из-за провала работ по ремонту действующей взлетно-посадочной полосы и строительству новой пропускная способность "Домодедово" снизилась на 35%. Также аудиторы отмечали, что инвестор (структуры владельца аэропорта Дмитрия Каменщика) построил новый терминал, но к нему не подвели перроны и здание простаивало.

Реконструкция в "Баландино" ведется с 2018 года к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году в Челябинске. Там аудиторы также заметили срывы сроков работ. В частности, до сих пор не готов проект технического перевооружения воздушного пункта пропуска в аэропорту и появились риски, что к началу саммитов аэропорт не будет полностью введен в эксплуатацию, говорится в докладе.