Структура Росавиации пожаловалась на отсутствие денег для капремонта аэропортов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Подведомственное Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (ФГУП АГА(а)) пожаловалось на отсутствие денег на содержание аэродромной инфраструктуры в РФ.

В конце 2017 года правительство выпустило постановление, которым утвердило правила расчета аренды аэродромов, находящихся в федеральной собственности, для компаний-операторов аэропортов, напомнила замгендиректора ФГУП Алина Малышева, выступая на форуме "Транспортная инфраструктура России". Одновременно, по ее словам, постановление возложило обязанность по капитальному ремонту аэродромов на их арендодателя, то есть на ФГУП АГА(а).

"Но на сегодняшний день исполнение этой обязанности никаким образом не обеспечено: те доходы, которые мы получаем от арендной платы, явно не способны покрывать или хотя бы софинансировать исполнение этой обязанности. Государство, в свою очередь, какого-либо финансирования из федерального бюджета на эти нужды пока не предусматривает", - заявила Малышева.

Это заставляет задуматься о том, чтобы "передавать это имущество в концессии - не только чтобы создавать аэропортовую инфраструктуру, но и эксплуатировать существующую", отметила она. "Поэтому инициативы по заключению концессии - не только в отношении аэропортов Московского авиаузла - явно имеют основания для того, чтобы быть поддержанными государством, и переговорный процесс имеет все шансы на успех", - заявила Малышева.

Ранее в среду стало известно, что аэропорт "Домодедово", единственным владельцем которого считается предприниматель Дмитрий Каменщик, в рамках концессионного соглашения с государством готов вложить в развитие аэродромной инфраструктуры до 463 млрд рублей, но регулятор пока не дал полной поддержки проекту. "Это, в первую очередь, связано с ограничениями перспективного развития воздушного пространства Московского авиаузла, а также со сложностями с доставкой пассажиров в аэропорт при таком объеме пассажиропотока", - сказал начальник управления ГЧП и инвестиционных проектов АНО "Дирекция Московского транспортного узла" Евгений Глумов.