Счетная палата палата обвинила Росавиацию в срыве сроков реконструкции "Домодедово"

В процессе модернизации пропускная способность аэропорта упала на 35%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве сроков реконструкции московского аэропорта "Домодедово". "Модернизация привела к тому, что пропускная способность воздушной гавани упала", говорится в докладе контрольного ведомства.

Доклад составлен по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию "Домодедово" и челябинского аэропорта "Баландино".

Росавиация и оператор аэропорта - ОАО "Международный аэропорт Домодедово" - ведут проект по реконструкции с 2012 года на основе государственно-частного партнерства, напомнили аудиторы. Тогда же Росавиация заключила с "СУ-1" контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы. Объект следовало сдать в 2014 году, однако он до сих пор не завершен, говорится в докладе.

"Примечательно, что Росавиация расторгла контракт с ЗАО "СУ-1" только в конце 2018 года, при том, что уже два года как шла процедура банкротства подрядчика", - отметили в Счетной палате.

Аудитор Валерий Богомолов оценил объем незавершенного строительства по проекту первой ВПП в 1,8 млрд рублей. "Гарантийные сроки на оборудование общей стоимостью 677,5 млн рублей, приобретенное в 2012-2013 годах, истекли еще в 2015 году", - констатировал он.

Несмотря на негативный опыт, в 2014 году Росавиация снова привлекла "СУ-1" для строительства второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Домодедово". Она должна была заменить выводимую из эксплуатации ВПП-2. Ее также до сих пор не построили. По данным Счетной палаты, агентство завысило цену этого контракта на 282 млн рублей.

ВПП-2 частично разобрали, сократив ее длину с 3800 до 2400 метров, и на ней демонтировали оборудование радиотехнического обеспечения полетов. В результате пропускная способность "Домодедово" снизилась на 35%.

Новый терминал, построенный на деньги инвестора, простаивает, так как к нему не пристроили перроны. Перенос сроков строительства ВПП-2 и перронов к терминалу с 2016 на 2019 годы привели к повышению стоимости этих работ на 4,1 млрд рублей и 538,4 млн рублей соответственно, отметил Богомолов.

Реконструкция "Баландино" также не укладывается в сроки. Аэропорт реконструируют к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске

в 2020 году. Там должны расширить взлетно-посадочную полосу и заменить перроны, метеорологическое и светосигнальное оборудование. Подрядчиком стал "Центродорстрой". С ним администрация гражданских аэропортов заключила в 2018 и 2019 годах четыре контракта общей стоимостью 4,1 млрд рублей.

Сроки выполнения работ по контрактам оказались почти вдвое меньше указанного в проекте организации работ – 13 месяцев вместо 24, и сейчас приняты работы на 200 млн рублей, а это лишь 5% от общей стоимости контрактов, отметил аудитор.

В Росавиации обещают, что "Баландино" реконструируют в срок.