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"Газпром" стал лидером по капитализации на рынке РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" стал лидером по капитализации на российском фондовом рынке, обогнав Сбербанк , отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По данным на 10:48 капитализация "Газпрома" составила 5,171 трлн рублей, в то время как рыночная стоимость Сбербанка РФ с учетом привилегированных акций оказалась на уровне 5,162 трлн рублей.

Стоимость акций "Газпрома" заметно выросла в мае-июне на фоне новостей об изменении дивидендной политики компании, что в итоге привело к тому, что газовый концерн смог не только догнать, но и на некоторое время обогнать Сбербанк по уровню капитализации. "Газпрому" в этом, в частности, помог тот факт, что у Сбербанка дивидендная отсечка под выплату дивидендов за 2018 год произошла более чем на месяц раньше, нежели у "Газпрома".

Но 17 июля после дивидендной отсечки "Газпрома" Сбербанк вернул себе первое место по уровню капитализации. Сейчас идет борьба за лидерство по данному показателю, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА",

Газпром Сбербанк

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