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В Сбербанке не увидели проблемы в партнерстве с "Яндексом" и с Mail.ru

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group не помешает сотрудничеству банка с "Яндексом" , сообщил на телеконференции первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис в ходе телефонной конференции. Он заверил, что оба направления будут успешно развиваться.

Партнерские проекты "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет" "имеют определенный набор взаимных симметричных соглашений по исключению конкуренции, так называемые "no compete"", и Сбернбанк их соблюдает, заверил Хасис. "Наши соглашения с "Яндексом" предусматривают, что обе компании имеют право развивать такие бизнесы, как такси, такие бизнесы, как доставка еды из ресторанов отдельного бизнеса электронной коммерции", - добавил он. По его словам, "Яндекс" использует эту возможность, Сбербанк тоже не видит в этом "никакой конфликтности".

25 июля Сбербанк и Mail.ru Group сообщили, что подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе "Ситимобил" и Delivery Club.

В начале июля The Bell со ссылкой на источники сообщил о разногласиях между Сбербанком и "Яндексом" по совместному проекту в ритейле и о том, что стороны начали обсуждать возможность "развода". Руководство Сбербанка это отрицало.

Лев Хасис Сбербанк Яндекс Mail.ru Group

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