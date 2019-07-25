Сервисы доставки объединят усилия под знаком госконтроля

Mail.ru Group и Сбербанк создают новую платформу для такси и доставки еды; в банке заверяют, что сотрудничеству с "Яндексом" ничего не угрожает

Фото: Максим Стулов/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Mail.ru Group нашел неожиданного партнера для развития своих активов в сфере доставки еды и онлайн-заказа такси. Им стал Сбербанк, совместно с которым основной конкурент интернет-холдинга "Яндекс" уже год развивает e-commerce, а на протяжении нескольких лет - платежную систему.

Современная экосистема в России развивается в полном соответствии со структурой экономики - под знаком госконтроля. Зато теперь можно смело закрыть популярную в последнее время дискуссию о статусе профессии курьера: носители зеленых сумок-холодильников при желании могут смело причислять себя к группе Банка России.

Масштабная сделка Сбербанка с Mail.ru напрямую не затрагивает зоны партнерства кредитной организации с "Яндексом", но, безусловно, порождает вопросы о его перспективах.

Доставка людей и еды

В четверг Mail.ru Group и Сбербанк объявили, что подписали соглашение о намерении создать "ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта". Mail.ru Group и Сбербанк будут владеть СП в равных долях.

По условиям сделки Сбербанк внесет в совместную компанию 35%-ную долю в платформе для ресторанного рынка Foodplex и 38 млрд рублей инвестиций.

Mail.ru Group внесет в СП 7,7 млрд рублей инвестиций, 100% сервиса доставки еды Delivery Club и 22,69% такси-агрегатора "Ситимобил", а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в других компаниях этих индустрий.

При этом Mail.ru Group обеспечит передачу в СП минимум 75% "Ситимобила", параметры консолидации в компании не раскрывают.

Сейчас, помимо доли интернет-холдинга, "Ситимобил" на 40,59% принадлежит кипрской Hermalor Investments (представляет интересы гендиректора сервиса Арама Аракеляна), еще 12,01% - "Мегафону", 13,15% - WSFIS Global Opportunities fund, руководителем которой является швейцарский финансист Курт Сантей, много лет проработавший в структурах Геннадия Тимченко. Доли двух физлиц, включая основателя и гендиректора "Ситимобила" Аракеляна, составляют по 5,79% сервиса.

При условии достижения целевых показателей в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки Mail.ru Group и Сбербанк могут инвестировать в СП дополнительно до 18 млрд рублей. Оценка СП при достижении целевых показателей может превысить 100 млрд рублей.

Mail.Ru Group рассматривала возможность создания новой платформы O2O-коммерции с осени прошлого года. В октябре 2018 года компания предполагала, что платформа будет выстроена, в том числе, вокруг сервисов доставки еды и классифайдов.

Глава Mail.ru Group Борис Добродеев на телефонной конференции сообщил журналистам, что сервис онлайн-объявлений "Юла" в СП не войдет, так как у проекта больше синергии с продуктами внутри Mail.ru Group.

"В ходе поиска инвесторов ... мы поняли, что есть существенные синергии бизнесов доставки еды и такси. Если вы смотрите и на российские, и на мировые аналоги - это Uber и Uber.Eats, это "Яндекс" и "Яндекс.Еда", в Индии компании из рынка такси идут в еду, из еды - в такси. Это достаточно высокосинергетичные сервисы. Рынок классифайдов - мы считаем, что он для нас интересен стратегически. Но опять же стратегически, продуктово он не очень вписывается в эту линейку продуктов", - пояснил Добродеев причины исключения "Юлы" из O2O-проекта.

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис допустил, что в периметр СП в перспективе может войти сервис доставки продуктов из магазинов Instamart, инвестором которого, помимо лично Хасиса, является и Mail.ru Group. По его словам, такая возможность сейчас обсуждается, однако детальных договоренностей по активу нет.

В совет директоров СП войдут по три представителя от Сбербанка и Mail.ru Group, а также один независимый директор. Решения о том, кто возглавит новую структуру, пока нет.

Среди целей запуска нового СП Сбербанк и Mail.ru Group указывают расширение географии покрытия Delivery Club, усиление позиций "Ситимобил" в Москве и регионах.

Радуется ли где-то сотрудник "Беру"...

С февраля 2018 года аналогичный бизнес, объединяющий сервисы заказа такси и доставки еды, развивает "Яндекс" - через совместное предприятие с Uber. В начале недели "Яндекс" объявил о том, что "Яндекс.Такси" покупает софт и колл-центры ГК "Везёт". По итогам сделки контролирующим акционером этого СП останется российская интернет-компания с долей 56,2%.

При этом традиционным банком-партнером "Яндекса" в основном выступает как раз Сбербанк, тогда как партнером Mail.ru Group по проектам считается Газпромбанк.

С 2013 года Сбербанк и "Яндекс" совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги" (75% у Сбербанка, "Яндекс" сохранил за собой блокпакет), а с апреля 2018 года - СП на базе агрегатора товаров и услуг "Яндекс.Маркет" (бренд "Беру", у партнеров по 45% в СП, еще 10% переданы на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников).

Mail.ru Group в сотрудничестве с ГПБ являются партнерами в рамках компании "МФ Технологии", созданной летом прошлого года для развития цифровых услуг и реализации проектов в сфере цифровой экономики. СП создано "Мегафоном", структурами "Ростеха", ГПБ и USM на базе Mail.ru Group.

Лев Хасис обещает, что партнерство с Mail.ru Group не помешает сотрудничеству банка с "Яндексом". По его словам, соглашения по "Яндекс.Деньгам" и "Яндекс.Маркету" предусматривают условия по исключению конкуренции, которые банк соблюдает. При этом стороны имеют право развивать такие бизнесы, как такси, доставка еды из ресторанов, как отдельный бизнес электронной коммерции.

"У нас большой опыт партнерств с разными компаниями, которые часто конкурируют между собой, и у нас здесь никакого дискомфорта нет. Поэтому я уверен, что наши совместные бизнесы с "Яндексом" будут успешно развиваться и дальше, у нас очень хорошие результаты в нашем совместном предприятии в области e-commerce", - сказал Хасис журналистам.

"Мы с самого начала строили взаимодействие со Сбербанком как долгосрочное взаимовыгодное партнерство и остаемся верны этим принципам. Мы рассчитываем на такое же отношение и со стороны Сбербанка", - передал "Интерфаксу" операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский через пресс-службу компании.

Аналитик Raiffeisenbank Сергей Либин считает, что за счет создания стратегических партнерств Сбербанк рассчитывает стать крупнейшим инвестором в технологический сектор РФ. При этом банк развивает сотрудничество с разными интернет-компаниями в непересекающихся областях.

Сбербанк присутствует в секторе e-commerce вместе с "Яндексом", в сегменте медиа и развлечений - совместно с Rambler, в сегменте такси и доставки банк будет работать с Mail.ru Group, напомнил эксперт.

"По сути, Сбербанк дает деньги на позитивные проекты, которым не хватает собственного финансирования. При этом у Сбербанка есть клиентская база и данные о потребителях, которые также можно использовать для развития СП", - отметил Либин.

По мнению портфельного менеджера компании "Открытие брокер" Тимура Нигматуллина, выбор Сбербанка в качестве партнера Mail.ru Group в сфере такси и доставки еды связан с несколькими факторами: "С одной стороны, СП требует больших инвестиций, которые Сбербанк в состоянии предоставить, с другой стороны, сервисы не имеют отношения к госпроектам, на которых обычно фокусируется ГПБ".

"Для миноритарных акционеров Mail.ru Group сделка выглядит позитивно, поскольку для работы в этом секторе бизнеса требуются значительные инвестиции, особенно если партнеры намерены агрессивно конкурировать с аналогичными сервисами "Яндекса". Привлечение сильного финансового партнера позволит Mail.ru Group разделить с ним инвестиционные риски, при этом деконсолидация убыточного Delivery Club сделает оценку интернет-холдинга более привлекательной", - указывают аналитики "ВТБ Капитала" в своем обзоре.

Оценка СП, по словам аналитиков "Ренессанс Капитала", существенно превышает текущие инвестиции Mail.ru Group как в Delivery Club, так и в "Ситимобил".

В "ВТБ Капитале" считают, что СП Mail.ru Group и Сбербанка станет основным конкурентом текущего лидера на рынке такси - СП "Яндекс.Такси" и Uber. По их оценкам, в I квартале 2019 года "Яндекс.Такси" ежедневно совершал 3 млн поездок, тогда как "Ситимобил" - 3,9 млн поездок в месяц (примерно 130 тыс. поездок в день).

Аналитики БКС согласны, что конкуренция между сервисами может усилиться уже в краткосрочной перспективе.

"В сфере доставки еды Mail.ru все еще опережает "Яндекс", но, на наш взгляд, разрыв в последнее время сокращается", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"У Mail.ru Group сильнее позиции в доставке, а у "Яндекса" - в такси. Сделка со Сбербанком позволит "Ситимобил" более агрессивно расти в регионах, ввести более агрессивное ценообразование. За счет нового финансирования доля "Ситимобил" на рынке возрастет, и он станет игроком №2 в сегменте "такси и доставка", - считает Либин.

Аналитики не ожидают каких-либо ограничений по сделке со стороны регуляторов. "Речь идет о запуске СП, а не о покупке активов - поэтому с точки зрения одобрения ФАС риски незначительные", - отметил Нигматуллин.

В БКС говорят, что "сделка, по сути, аналогична СП Сбербанк и "Яндекса" в онлайн-торговле".

По словам Нигматуллина, одной из причин, по которой "Юла" могла не войти в периметр сделки Сбербанка и Mail.ru Group, может быть потенциальный конфликт интересов с СП финансовой организации и "Яндекса" в области e-commerce.

А аналитики "ВТБ Капитала" подчеркивают, что "сделка между Mail.ru и Сбербанком является еще одним свидетельством того, что сотрудничество "Яндекса" и Сбербанка в рамках развития совместного бизнеса может быть ограничено уже существующими проектами".