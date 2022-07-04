Законопроект об иностранном владении онлайн-сервисами объявлений уточнят из-за соцсетей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Думский комитет по информационной политике предложил уточнить определение интернет-сервиса размещения в законопроекте № 141597-8 об ограничении иностранного владения такими ресурсами, поскольку в нынешней редакции он распространяется и на соцсети.

Автором проекта стал зампредседателя этого комитета Антон Горелкин. Комитет в целом поддержал концепцию проекта и рекомендовал принять его в первом чтении, но высказал ряд замечаний.

В заключении комитет обратил внимание, что отдельные его положения нуждаются в согласовании с нормами действующего законодательства. В частности, предлагаемое законопроектом определение владельца сервиса размещения объявлений не отвечает критерию определенности, так как охватывает широкий круг владельцев информационных ресурсов в сети Интернет с ежемесячной аудиторией более 10 млн пользователей.

В случае принятия проект закона в нынешнем виде будет также распространяться на владельцев социальных сетей и иных организаторов распространения информации в сети Интернет, поскольку на многих популярных информационных ресурсах с сопоставимой ежемесячной аудиторией имеется возможность общения между пользователями на различные темы, в том числе на тему купли-продажи товаров и услуг, а также на тему поиска работы и работников.

При этом на владельцев таких информационных ресурсов в сети Интернет будет распространяться требование проекта закона, по которому владельцем сервиса размещения объявлений может выступать российское юридическое лицо или гражданин России, не имеющий гражданства другого государства.

В этой связи в комитете обратили внимание на необходимость более детальной конкретизации критериев, согласно которым владелец информационного ресурса в сети Интернет может быть признан владельцем сервиса размещения объявлений с возложением на него значительного объема обязанностей.

В комитете также обратили внимание на то, что в соответствии с законопроектом, численность пользователей сервиса размещения объявлений предлагается измерять ежемесячно, тогда как действующие нормы закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" отображают системный и последовательный подход в данном вопросе и, устанавливают суточный цикл измерения пользователей информационных ресурсов в Интернете.

Горелкин считает, что "в условиях той информационной технологической войны, которая объявлена России, мы считаем, что контроль за крупнейшими классифайдами российского рынка должен быть". Он предложил обязать владельцев классифайдов не допускать использования сервисов в противоправных целях, в частностях, для распространения порочащей информации.

В случае принятия законопроекта правительство будет вправе устанавливать отдельные случаи и порядок интеграции и взаимодействия сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА и порталом "Госуслуги".