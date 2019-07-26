Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,12%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу небольшим снижением цен большинства blue chips на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала и в ожидании итогов пятничного заседания Банка России; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,04-0,12%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2699,99 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1345,31 пункта (-0,12%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" демонстрируют в начале торгов смешанную динамику в пределах 1%.

Подешевели акции "РусАла" (-1%), "Татнефти" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "РусГидро" (-0,3%), Сбербанка РФ (-0,2%, "префы" потеряли в цене 0,03%), "Распадской" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), АК "АЛРОСА" (-0,2%), "Яндекса" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Вместе с тем выросли в цене акции "Россетей" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "Мечела" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Мосбиржи" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Аэрофлота" (+0,04%), "Мобильных ТелеСистем" (+0,04%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", практически нейтральное открытие торгов на российском рынке акций в пятницу стало следствием как неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, так и ожиданий объявления итогов заседания Банка России. Как ожидается, ЦБ РФ в пятницу может понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25% годовых, что в целом будет позитивным фактором для российского финансового рынка.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг максимальным снижением за последние четыре недели на итогах заседания Европейского центрального банка и корпоративной отчетности. Как стало известно из коммюнике по итогам июльского заседания ЕЦБ, завершившегося в четверг, руководство центробанка оставило неизменными основные процентные ставки - включая ставку по кредитам (0%), по депозитам (минус 0,4%) и по маржинальным кредитам (0,25%). Также ЕЦБ изменил свой прогноз и теперь ожидает, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Ранее говорилось, что они сохранятся на текущем уровне в указанный период.

Помимо этого, Совет управляющих ЕЦБ поручил компетентным органам изучить различные варианты поддержки европейской экономики, включая изменение прогноза по ставкам, внедрение многоуровневой системы начисления ставки на депозиты банков, а также возможность возобновления покупки активов. Марио Драги, выступая после заседания, отметил понижательные риски для еврозоны, вызванные ослаблением роста глобального ВВП и торговыми конфликтами, и выразил опасения по поводу ослабления европейской инфляции и экономического роста. Между тем, он заявил, что вопрос снижения ставки не обсуждался на прошедшем заседании, чем несколько умерил оптимизм инвесторов. Также эксперты указывают, что глава ЕЦБ не предоставил никаких деталей возможного пакета стимулирующих мер и что в целом его выступление оказалось менее "голубиным", чем ожидалось.

Теперь внимание инвесторов будет направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. По общему мнению участников рынка и экономистов, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу на сигналах ухудшения отношений между Японией и Южной Кореей. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,43%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, Shenzhen Composite - 0,1%, гонконгский Hang Seng понизился на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,3%, новозеландский NZX 50 - на 0,8%. Южнокорейский индикатор Kospi потерял 0,35%, индонезийский Jakarta Composite - 1,3%, индийский BSE Sensex поднялся на 0,2%.

Как сообщило в пятницу японское агентство Kyodo, власти Японии планируют 2 августа исключить Южную Корею из числа стран, пользующихся торговыми преференциями. По словам источника агентства, Токио также лишит Сеул права приобретать товары, которые могут быть использованы в военных целях. Ранее Япония приняла решение ужесточить ограничения на экспорт в Южную Корею высокотехнологичных материалов. Ухудшение торговых отношений происходит на фоне дипломатического конфликта. Южная Корея требует от Японии выплатить компенсации за принуждение к труду жителей страны в 1910-1945 годах во время японской колонизации Корейского полуострова, Токио же считает такие требования противоречащими международному праву.

Между тем инвесторы ждут возобновления очных встреч представителей США и Китая. Как сообщалось, на следующей неделе американская делегация, в которую войдут министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, отправится в Шанхай для возобновления переговоров по торговому соглашению между странами.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают ростом эту неделю на данных о падении запасов нефти в США и сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. В пятницу телеканал CNN сообщил, что Иран испытал баллистическую ракету средней дальности на фоне растущей напряженности в регионе. По словам источника, ракета была выпущена в ночь на 25 июля и пролетела около 1 тыс. километров.Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,33% - до $63,6 за баррель. На торгах в четверг их цена увеличилась на 0,33% и составляла на закрытие $63,39 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,61% - до $56,36 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на 0,25%, до $56,02 за баррель.

На этой неделе важнейшей новостью для нефтяного рынка стало сокращение товарных запасов нефти в Штатах за минувшую неделю на 10,84 млн баррелей. Недельное снижение оказалось почти в три раза сильнее прогнозов экспертов и стало шестым подряд, чего не наблюдалось с января 2018 года. Кроме того, из доклада Минэнерго США стало известно, что добыча нефти в стране сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки. Во многом это вызвано приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Барри".