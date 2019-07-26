Компании, связанные с экс-главой "Альфа-Банк Украина", собрались купить украинскую "дочку" ВЭБа

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ООО "ФК "Женева" и "Европейское ощаднэ товариство" (оба - Киев), связанные со специализирующимся на сделках с проблемными активами инвестбутиком Investohills экс-главы Альфа-Банка (Киев) Андреем Волковым, намерены купить Проминвестбанк - "дочку" российского ВЭБ.

Она выставлена на продажу во исполнение решения международного арбитража по "крымскому" иску связанных с экс-владельцами ПриватБанка компаний.

Как говорится в сообщении этих двух компаний в системе раскрытия украинской Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, они намерены приобрести все 5 млн 80 тыс. 310,373 тыс. штук акций, что составляет 99,7726% уставного капитала, аукцион по продаже которых назначен на бирже ПФТС на 28 августа.

ВЭБ приобрел Проминвестбанк в 2008 году. Позже сообщалось, что ВЭБ безуспешно пытался продать украинскую "дочку", которая попала под украинские санкции в марте 2017 года, как как ограничения фактически запретили любые операции с материнскими структурами и сделали развитие бизнеса практически невозможным. В сентябре 20198 года суд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанка.